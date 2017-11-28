Захотелось тепла и уюта: воры унесли из дома в Витебске камин

• 28/11/17 11:54 • Крымінал

Утром 26 ноября в РОВД Октябрьского района с заявлением о краже камина обратилась 19-летняя женщина.
Камин, Рождество, Новый год. Фото pixabay.com

Заявительница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, рассказала, что в с 16 по 26 ноября неизвестный сорвал замок и забрался внутрь ее строящегося дома. Со стройки он украл камин в комплекте, а также трубу и коллектор для подогрева пола.

Ущерб, нанесенный кражей, составил 1630 рублей. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205 УК — кража, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.


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    1 каментар

    1. бес работный   Thumb up Thumb down -2
      28/Лістапад/2017 у 16:01

      рассказала, что в с 16 по 26 ноября
      Это что, по-белорусски? А! Это словарь Т-9, наверно. Теперь все ошибки на него валить модно.

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