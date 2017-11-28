Захотелось тепла и уюта: воры унесли из дома в Витебске камин
Утром 26 ноября в РОВД Октябрьского района с заявлением о краже камина обратилась 19-летняя женщина.
Заявительница, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, рассказала, что в с 16 по 26 ноября неизвестный сорвал замок и забрался внутрь ее строящегося дома. Со стройки он украл камин в комплекте, а также трубу и коллектор для подогрева пола.
Ущерб, нанесенный кражей, составил 1630 рублей. Витебский городской отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по части 1 статьи 205 УК — кража, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
28/Лістапад/2017 у 16:01
рассказала, что в с 16 по 26 ноября
Это что, по-белорусски? А! Это словарь Т-9, наверно. Теперь все ошибки на него валить модно.