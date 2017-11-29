Арестован российский дальнобойщик, задавивший женщину в Полоцком районе, он был пьян, сообщает СК

Сяржук Серабро • 29/11/17 11:56 • Здарэнні

Водитель российской фуры, который в деревне Кушлики Полоцкого района совершил смертельный наезд на местную жительницу, во время аварии был пьян, эксперты обнаружили в его крови 1,34 промилле алкоголя.



ДТП произошло 20 октября около 8:00 на улице деревни: грузовик «Volvo FH 12.460» с российской регистрацией, которым управлял 46-летний россиянин, совершил наезд на 46-летнюю женщину, она получила травмы и скончалась на месте.

Как установила экспертиза, шофер фуры был пьян — тесты показали, что в его крови содержалось 1,34 промилле спирта. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по части 4 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему уже предъявили обвинение и до суда заключили под стражу, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

После осмотра места дорожно-транспортного происшествия следователи назначили судебно-медицинскую и автотехническую экспертизы, заключения по которым будут приобщены к материалам это уголовного дела.

С целью установления свидетелей этого ДТП, следователи обращаются к очевидцам аварии с просьбой сообщить об этом по телефону +375-33-3998044, который работает круглосуточно.