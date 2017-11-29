Дороже 5000 долларов обошлась незаконная охота жителю Орши

Сяржук Серабро • 29/11/17 12:58 • Экалогія

Тридцатипятилетний браконьер из Орши посидел в СИЗО, лишился права на охоту и заплатит 10 400 рублей в бюджет.



Оршанца задержали в начале июля в охотугодьях Дубровенской структуры БООР, когда он закапывал останки животного. Мужчина пытался бежать, на ходу сбросив рюкзак, в котором инспекторы нашли легкие и сердце лося.

Когда беглеца задержали, выяснилось, что житель Орши раньше работал егерем в этом же охотхозяйстве — его уволили по подозрению в пособничестве браконьерам. В отношении мужчины возбудили уголовное дело и поместили его в следственный изолятор. Кроме того у задержанного изъяли два зарегистрированных ружья и автомобиль.

Суд Оршанского района признал охотника виновным в незаконной разделке туши лося и перемещении ее частей. В ходе следствия и судебного заседания браконьер несколько раз менял свои показания. Однако факт разделки и перемещения им животного сомнения у суда не вызвал. Тем более что на обнаруженном у оршанца ноже, как подтвердила экспертиза, была кровь лося.

Причиненный природе ущерб в размере 6900 рублей оплатили родственники задержанного, пока он сидел в изоляторе. Теперь ему предстоит заплатить 3500 рублей штраф. Кроме того суд на два с половиной года лишил оршанца права на охоту.

Имущество браконьера – автомобиль «Volkswagen» и два ружья – останутся под арестом, пока он не уплатит штраф, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.