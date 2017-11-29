Остался месяц, чтобы по поручению мэра отремонтировать туалет на площади Ленина в Витебске

Сяржук Серабро • 29/11/17 20:36 • Турызм

Вопрос об ужасающем состоянии общественного туалета на площади Ленина в Витебске был поднят во время прямой телефонной линии с председателем горисполкома Виктором Николайкиным еще 10 декабря 2016 года.



Спустя два дня жительница Витебска, задававшая этот вопрос, получила ответ от генерального директора унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Александра Кушарева о том, что ее обращение рассмотрено с выходом на место.

Неизвестно, кто из чиновников посещал расположенный у памятника Владимиру Короткевичу запущенный сортир, которым вынуждены пользоваться жители и гости Витебска, но предприятию «Гордормост» было поручено отремонтировать в 2017 году общественный туалет с установкой дверей и устройством кабинок.

До конца 2017 года осталось чуть больше месяца, а туалет, который мэр поручил отремонтировать, остается практически в неизменном состоянии с 2010 года, когда его сфотографировал корреспондент «ННВ». Правда, перед началом «Славянского базара в Витебске» снаружи его покрасили в зеленый цвет. Однако, никаких следов ремонта внутри, а тем более — обустроенных кабинок — нашему изданию обнаружить не удалось.