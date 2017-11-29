Остался месяц, чтобы по поручению мэра отремонтировать туалет на площади Ленина в Витебске

• 29/11/17 20:36 • Турызм

Вопрос об ужасающем состоянии общественного туалета на площади Ленина в Витебске был поднят во время прямой телефонной линии с председателем горисполкома Виктором Николайкиным еще 10 декабря 2016 года.
Общественный туалет на площади Ленина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Спустя два дня жительница Витебска, задававшая этот вопрос, получила ответ от генерального директора унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Александра Кушарева о том, что ее обращение рассмотрено с выходом на место.

Ответ Витебского горисполкома о ремонте туалета

Неизвестно, кто из чиновников посещал расположенный у памятника Владимиру Короткевичу запущенный сортир, которым вынуждены пользоваться жители и гости Витебска, но предприятию «Гордормост» было поручено отремонтировать в 2017 году общественный туалет с установкой дверей и устройством кабинок.

Общественный туалет на площади Ленина в Витебске. Фото Сергея Серебро

До конца 2017 года осталось чуть больше месяца, а туалет, который мэр поручил отремонтировать, остается практически в неизменном состоянии с 2010 года, когда его сфотографировал корреспондент «ННВ». Правда, перед началом «Славянского базара в Витебске» снаружи его покрасили в зеленый цвет. Однако, никаких следов ремонта внутри, а тем более — обустроенных кабинок — нашему изданию обнаружить не удалось.

Общественный туалет на площади Ленина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Общественный туалет на площади Ленина в Витебске. Фото Сергея Серебро

Общественный туалет на площади Ленина в Витебске. Фото Сергея Серебро


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    22 каментарыя

    1. Pcholkin   Thumb up Thumb down +1
      29/Лістапад/2017 у 21:34

      туалет, который мэр поручил отремонтировать, остается практически в неизменном состоянии с 2010 года
      ----------------------------------------------------------------------------
      А может попробовать мэра отремонтировать? 🙄
      Мечты, мечты... 😐

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    2. angela davis   Thumb up Thumb down +1
      29/Лістапад/2017 у 22:46 1

      Граждане! Писуйтя дома!

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    3. Таццяна Севярынец   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 6:33 2

      Два гады ўздымаем гэтае пытанне ва ўсіх праўладных кабінетах. Намеснік Мікалайкіна сп. Саглаеў увесну паабяцаў, што рамонт будзе зроблены. Мы праверылі: адзін раз умакнулі пензаль у разведзены мел і размазалі па сценах. Пра тое сказалі на сустрэчы ў верасні. Як жа былі незадаволеныя! У адказе паабяцалі ўключыць у новы план рамонт, на 2018-ы год...Не карыстаецца аўтарытэтам сп. Мікалайкін у сваіх падначаленых.... І ніяк не разумеюць, што Віцебск турыстычны шмат губляе з-за такога стаўляння. Усе спадзяванні ў іх на помнік кн. Вользе, якая не мае да Віцебска дачынення. Легенда? -кажуь у выканкаме, -Затое прыгожая, няхай сябе.... І гэтак пра ўсё...

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    4. Yozef   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 9:32 3

      Зато бесплатный

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    5. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +2
      30/Лістапад/2017 у 11:23 4

      а я считаю, что на ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА никакого другого туалета и быть не должно...все абсолютно аутентично...

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    6. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +2
      30/Лістапад/2017 у 11:26 5

      площадь Ленина-Доска почета-загаженый сортир...классика...не для того шариковы власть брали, что бы мимо писуара не промахиваться...

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    7. Litvin   Thumb up Thumb down +1
      30/Лістапад/2017 у 15:58 6

      <b>Таццяна Севярынец</b> пісаў:

      Легенда? -кажуць у выканкаме, -Затое прыгожая

      Прыгожая? :)) выканкамаўцы-ідыёлягі наогул маюць густ? Прыгожая легенда у горада Рыма, а іхняя легенда з зомбі-вольгай Кіеўскай - ідыёцкая прыдумка алігафрэна. Такая ж, як і ідэя ўсталявать у Віцебску помнік "Аляксандр забірае Колю ў Абельскай" (помнік "семейным ценностям") насупраць тэатру.

      Але ж, пан Сяржук, зьмены ў прыбіральні ўсё ж ёсьць з 2010 року: бяздомнік больш не сьпіць каля батарэі.

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    8. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 16:43 7

      ну, а если серьезно, то мое мнение, что этот туалет не нужен от слова совсем...закопать и цветочки посадить...тоже самое с туалетом на пл.Победы...вагон денег всунули в никуда...центр города изобилует предприятиями общепита и и прочего сервиса, где есть туалеты...это только у шариковых в сознании застрял запрет зайти в кафе только ради пописать, а в гейропах это норма...на массовые мероприятия надо привозить био-туалеты...и не надо никакого "керамического храма"...

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    9. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down +1
      30/Лістапад/2017 у 18:39 8

      Сесицкий Сергей пісаў:

      ну, а если серьезно, то мое мнение, что этот туалет не нужен от слова совсем...закопать и цветочки посадить...тоже самое с туалетом на пл.Победы...вагон денег всунули в никуда...центр города изобилует предприятиями общепита и и прочего сервиса, где есть туалеты...это только у шариковых в сознании застрял запрет зайти в кафе только ради пописать, а в гейропах это норма...на массовые мероприятия надо привозить био-туалеты...и не надо никакого "керамического храма"...

      ну-ка, ну-ка разгарні пра ізабіліе прэдпрыяцій апшчэпіта ў раёне помніка Караткевічу 8))

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    10. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 18:53 9

      Сяржук Серабро пісаў:

      ну-ка разгарні пра ізабіліе прэдпрыяцій апшчэпіта ў раёне помніка Караткевічу 8))

      Сесицкий Сергей пісаў:

      предприятиями общепита и прочего сервиса

      бассейн Молодость, Филармония + за ней бизнес здание кинотеатр Мир, Смоленский рынок, пельменная на Горовца...уверен, что никто не откажет в санитарных услугах...
      ну и Епархия в резерве..

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    11. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 18:54 10

      + баня на Кутузова

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    12. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 18:54 11

      Сесицкий Сергей пісаў:

      Сяржук Серабро пісаў:

      ну-ка разгарні пра ізабіліе прэдпрыяцій апшчэпіта ў раёне помніка Караткевічу 8))

      Сесицкий Сергей пісаў:

      предприятиями общепита и прочего сервиса

      бассейн Молодость, Филармония + за ней бизнес здание кинотеатр Мир, Смоленский рынок, пельменная на Горовца...уверен, что никто не откажет в санитарных услугах...
      ну и Епархия в резерве..

      Да-да, аўтобус туры ў басейнавую прыбіральню, будуць очань рады 8))

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    13. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 18:56 12

      Сяржук Серабро пісаў:

      Да-да, аўтобус туры ў басейнавую прыбіральню, будуць очань рады 8))

      т.е. сегодня они не проводятся из-за этого туалета или как?

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    14. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 19:03 13

      кстати, если в туалет Филармонии придут 10 немцев, то это будет прекрасный повод содержать его в постоянной боевой готовности..))

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    15. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 19:03 14

      Сесицкий Сергей пісаў:

      Сяржук Серабро пісаў:

      Да-да, аўтобус туры ў басейнавую прыбіральню, будуць очань рады 8))

      т.е. сегодня они не проводятся из-за этого туалета или как?

      ходзяць у гэтую прыбіральню

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    16. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +1
      30/Лістапад/2017 у 19:08 15

      Сяржук Серабро пісаў:

      ходзяць у гэтую прыбіральню

      ну, если это россияне, то как выше сказано, ничего не надо делать...пуст чувствуют себя на родине...а немцев - в филармонию..

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    17. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 19:12 16

      Сесицкий Сергей пісаў:

      а немцев - в филармонию..

      кошерных гостей родины Шагала - на Грибоедова...

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    18. Litvin   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 19:32 17

      <b>Сесицкий Сергей</b> пісаў:

      ну и Епархия в резерве..

      +100500 ))) ну юморист ))) ну отжёг ))
      епархия - самое место сходить помолиться пописать, а лучше покакать ))
      Думаешь не откажут попы? Аль только "истинно православным" разрешат? ))

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    19. Сесицкий Сергей   Thumb up Thumb down +1
      30/Лістапад/2017 у 20:02 18

      Litvin пісаў:

      Думаешь не откажут попы? Аль только "истинно православным" разрешат?

      лично ходил к туалет на крыше собора св.Петра в Риме....учитывая миллионы паломников очень чисто, бесплатно и христианство не унижает...не вижу причин отказывать...

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    20. Вася Рогов   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 21:47 19

      А может туалеты из исполкома туда перенести?

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    21. look   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 23:55 20

      @ Вася Рогов:
      Самая лучшая идея! Поддерживаю. До наших чиновников мысль о ремонте туалета может дойти только через отражение на их собственной пятой точке.

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    22. Хемуль   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 9:05 21

      @ Вася Рогов
      А может туалеты из исполкома туда перенести?
      :
      Тогда ещё общественный транспорт придётся налаживать. Шутка ли - 4 остановки ехать до сортира!

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