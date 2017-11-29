Остался месяц, чтобы по поручению мэра отремонтировать туалет на площади Ленина в Витебске
Вопрос об ужасающем состоянии общественного туалета на площади Ленина в Витебске был поднят во время прямой телефонной линии с председателем горисполкома Виктором Николайкиным еще 10 декабря 2016 года.
Спустя два дня жительница Витебска, задававшая этот вопрос, получила ответ от генерального директора унитарного коммунального производственного предприятия «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Александра Кушарева о том, что ее обращение рассмотрено с выходом на место.
Неизвестно, кто из чиновников посещал расположенный у памятника Владимиру Короткевичу запущенный сортир, которым вынуждены пользоваться жители и гости Витебска, но предприятию «Гордормост» было поручено отремонтировать в 2017 году общественный туалет с установкой дверей и устройством кабинок.
До конца 2017 года осталось чуть больше месяца, а туалет, который мэр поручил отремонтировать, остается практически в неизменном состоянии с 2010 года, когда его сфотографировал корреспондент «ННВ». Правда, перед началом «Славянского базара в Витебске» снаружи его покрасили в зеленый цвет. Однако, никаких следов ремонта внутри, а тем более — обустроенных кабинок — нашему изданию обнаружить не удалось.
29/Лістапад/2017 у 21:34
туалет, который мэр поручил отремонтировать, остается практически в неизменном состоянии с 2010 года
----------------------------------------------------------------------------
А может попробовать мэра отремонтировать? 🙄
Мечты, мечты... 😐
29/Лістапад/2017 у 22:46 1
Граждане! Писуйтя дома!
30/Лістапад/2017 у 6:33 2
Два гады ўздымаем гэтае пытанне ва ўсіх праўладных кабінетах. Намеснік Мікалайкіна сп. Саглаеў увесну паабяцаў, што рамонт будзе зроблены. Мы праверылі: адзін раз умакнулі пензаль у разведзены мел і размазалі па сценах. Пра тое сказалі на сустрэчы ў верасні. Як жа былі незадаволеныя! У адказе паабяцалі ўключыць у новы план рамонт, на 2018-ы год...Не карыстаецца аўтарытэтам сп. Мікалайкін у сваіх падначаленых.... І ніяк не разумеюць, што Віцебск турыстычны шмат губляе з-за такога стаўляння. Усе спадзяванні ў іх на помнік кн. Вользе, якая не мае да Віцебска дачынення. Легенда? -кажуь у выканкаме, -Затое прыгожая, няхай сябе.... І гэтак пра ўсё...
30/Лістапад/2017 у 9:32 3
Зато бесплатный
30/Лістапад/2017 у 11:23 4
а я считаю, что на ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА никакого другого туалета и быть не должно...все абсолютно аутентично...
30/Лістапад/2017 у 11:26 5
площадь Ленина-Доска почета-загаженый сортир...классика...не для того шариковы власть брали, что бы мимо писуара не промахиваться...
30/Лістапад/2017 у 15:58 6
<b>Таццяна Севярынец</b> пісаў:
Прыгожая? :)) выканкамаўцы-ідыёлягі наогул маюць густ? Прыгожая легенда у горада Рыма, а іхняя легенда з зомбі-вольгай Кіеўскай - ідыёцкая прыдумка алігафрэна. Такая ж, як і ідэя ўсталявать у Віцебску помнік "Аляксандр забірае Колю ў Абельскай" (помнік "семейным ценностям") насупраць тэатру.
Але ж, пан Сяржук, зьмены ў прыбіральні ўсё ж ёсьць з 2010 року: бяздомнік больш не сьпіць каля батарэі.
30/Лістапад/2017 у 16:43 7
ну, а если серьезно, то мое мнение, что этот туалет не нужен от слова совсем...закопать и цветочки посадить...тоже самое с туалетом на пл.Победы...вагон денег всунули в никуда...центр города изобилует предприятиями общепита и и прочего сервиса, где есть туалеты...это только у шариковых в сознании застрял запрет зайти в кафе только ради пописать, а в гейропах это норма...на массовые мероприятия надо привозить био-туалеты...и не надо никакого "керамического храма"...
30/Лістапад/2017 у 18:39 8
Сесицкий Сергей пісаў:
ну-ка, ну-ка разгарні пра ізабіліе прэдпрыяцій апшчэпіта ў раёне помніка Караткевічу 8))
30/Лістапад/2017 у 18:53 9
Сяржук Серабро пісаў:
Сесицкий Сергей пісаў:
бассейн Молодость, Филармония + за ней бизнес здание кинотеатр Мир, Смоленский рынок, пельменная на Горовца...уверен, что никто не откажет в санитарных услугах...
ну и Епархия в резерве..
30/Лістапад/2017 у 18:54 10
+ баня на Кутузова
30/Лістапад/2017 у 18:54 11
Сесицкий Сергей пісаў:
Да-да, аўтобус туры ў басейнавую прыбіральню, будуць очань рады 8))
30/Лістапад/2017 у 18:56 12
Сяржук Серабро пісаў:
т.е. сегодня они не проводятся из-за этого туалета или как?
30/Лістапад/2017 у 19:03 13
кстати, если в туалет Филармонии придут 10 немцев, то это будет прекрасный повод содержать его в постоянной боевой готовности..))
30/Лістапад/2017 у 19:03 14
Сесицкий Сергей пісаў:
ходзяць у гэтую прыбіральню
30/Лістапад/2017 у 19:08 15
Сяржук Серабро пісаў:
ну, если это россияне, то как выше сказано, ничего не надо делать...пуст чувствуют себя на родине...а немцев - в филармонию..
30/Лістапад/2017 у 19:12 16
Сесицкий Сергей пісаў:
кошерных гостей родины Шагала - на Грибоедова...
30/Лістапад/2017 у 19:32 17
<b>Сесицкий Сергей</b> пісаў:
+100500 ))) ну юморист ))) ну отжёг ))
епархия - самое место сходить по
молитьсяпописать, а лучше покакать ))
Думаешь не откажут попы? Аль только "истинно православным" разрешат? ))
30/Лістапад/2017 у 20:02 18
Litvin пісаў:
лично ходил к туалет на крыше собора св.Петра в Риме....учитывая миллионы паломников очень чисто, бесплатно и христианство не унижает...не вижу причин отказывать...
30/Лістапад/2017 у 21:47 19
А может туалеты из исполкома туда перенести?
30/Лістапад/2017 у 23:55 20
@ Вася Рогов:
Самая лучшая идея! Поддерживаю. До наших чиновников мысль о ремонте туалета может дойти только через отражение на их собственной пятой точке.
1/снежань/2017 у 9:05 21
@ Вася Рогов
А может туалеты из исполкома туда перенести?
:
Тогда ещё общественный транспорт придётся налаживать. Шутка ли - 4 остановки ехать до сортира!