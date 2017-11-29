В октябре безработица в Витебской области оставалась на прежнем уровне
Снижение уровня безработицы в Витебской области остановилось на показателе в 0,8% от численности рабочей силы.
Такой же показатель был в конце сентября, правда тогда количество зарегистрированных безработных было 4100 человек, а в конце октября — только 3800. В октябре в Витебской области на работу приняли 8048 человек, а уволили — 8056.
Всего в экономике региона по данным Главного статистического управления Витебской области на конец октября было занято 491 500 человек, это на 400 работников больше, чем в предыдущий месяц.