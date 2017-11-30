Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции

Сяржук Серабро • 30/11/17 12:15 • Падзеі

28 ноября через Городокский район проехал крупногабаритный автопоезд с транспортным шлюзом первого энергоблока Белорусской АЭС.



Общая длина спецавтопоезда составила более 40 метров, высота — 8,5 метра, ширина — 7,3 метра, а вес — 221 тонну. Для обеспечения беспрепятственного и безопасного проезда грузовика с крупногабаритным оборудованием автопоезда энергетики Городокского РЭС задействовали 6 ремонтных бригад, 2 оперативно-выездные бригады, 3 автогидроподъемника — всего 27 человек персонала.

По мере продвижения колонны электрики погашали 39 высоковольтных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, а также демонтировали провода на 11 пересечениях автодороги с такими линиями. Для обеспечения безопасного проезда автопоезда они 12 раз поднимали провода специальными изолированными штангами. Для контроля за продвижением под электролиниями фирмой «Стоун Логистик», обеспечивающей перевозку шлюза, использовался квадрокоптер.

Для того, чтобы проехать 65 километров по Городокскому району крупногабаритному автопоезду понадобилось целых 4 часа, сообщает сайт «Витебскэнерго».