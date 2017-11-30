Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции

• 30/11/17 12:15 • Падзеі

28 ноября через Городокский район проехал крупногабаритный автопоезд с транспортным шлюзом первого энергоблока Белорусской АЭС.
Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции. Фото «Витебскэнерго»

Общая длина спецавтопоезда составила более 40 метров, высота — 8,5 метра, ширина — 7,3 метра, а вес — 221 тонну. Для обеспечения беспрепятственного и безопасного проезда грузовика с крупногабаритным оборудованием автопоезда энергетики Городокского РЭС задействовали 6 ремонтных бригад, 2 оперативно-выездные бригады, 3 автогидроподъемника — всего 27 человек персонала.

Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции. Фото «Витебскэнерго»

По мере продвижения колонны электрики погашали 39 высоковольтных линий электропередачи 0,4 кВ и 10 кВ, а также демонтировали провода на 11 пересечениях автодороги с такими линиями. Для обеспечения безопасного проезда автопоезда они 12 раз поднимали провода специальными изолированными штангами. Для контроля за продвижением под электролиниями фирмой «Стоун Логистик», обеспечивающей перевозку шлюза, использовался квадрокоптер.

Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции. Фото «Витебскэнерго»

Для того, чтобы проехать 65 километров по Городокскому району крупногабаритному автопоезду понадобилось целых 4 часа, сообщает сайт «Витебскэнерго».

Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции. Фото «Витебскэнерго»

Через Витебскую область провезли крупногабаритное оборудование для атомной электростанции. Фото «Витебскэнерго»


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    6 каментарыяў

    1. Ран   Thumb up Thumb down -1
      1/снежань/2017 у 1:37

      Скоро электроэнергия будет почти бесплатно? Покупать не нужно, свае ёсць.

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    2. Ран   Thumb up Thumb down -1
      1/снежань/2017 у 1:42 1

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    3. cinic   Thumb up Thumb down +1
      1/снежань/2017 у 9:31 2

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    4. Selianin   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 11:18 3

      @ cinic:
      Сказочники...

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    5. бес работный   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 14:49 4

      @ cinic:
      А вам и сейчас рассказывают, как хорошо жить в РБ.

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    6. cinic   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 15:12 5

      @ бес работный:
      --------- Сказочники- коммунисты.

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