На Новый год будет четыре выходных

Сяржук Серабро • 30/11/17 13:16 • Падзеі

Совмин решил перенести рабочий день со 2 января на 20-е, таким образом, на Новый год в Беларуси будет четыре выходных дня — с 30 декабря по 2 января включительно.



29 ноября Совет министров принял постановление о переносе рабочих дней в 2018 году. Кроме новогоднего вторника перенесут следующие рабочие дни:

с пятницы 9 марта на субботу 3 марта;

с понедельника 16 апреля на субботу 14 апреля;

с понедельника 30 апреля на субботу 28 апреля;

с понедельника 2 июля на субботу 7 июля;

с понедельника 24 декабря на субботу 22 декабря;

с понедельника 31 декабря на субботу 29 декабря.

Православное Рождество в 2018 году попадает на воскресенье, так что не станет дополнительным выходным днем. Зато Старый новый год, который не считается официальным праздником, приходится на субботу, так что его можно будет отметить, не боясь о последствиях на следующий день.

Организации имеют право с учетом специфики своей работы самостоятельно переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.