Ситуация на предприятиях Оршанского района улучшается – Кобяков

Дайджэст • 30/11/17 7:45 • Эканоміка

Ситуация на предприятиях Оршанского района, в том числе проблемных, улучшается. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров, где рассматривались проект программы социально-экономического развития Оршанского района до 2020 года и комплексный план мер по развитию района, передает корреспондент БЕЛТА.



Правительство совместно с Витебским облисполкомом, Оршанским райисполкомом с середины апреля работает над выполнением поручения главы государства о развитии Оршанского района. На первом этапе ставились две задачи: реализовать первоочередные меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а также определиться с перспективами их развития. "В результате проделанной работы улучшается ситуация в районе и на предприятиях, в том числе проблемных", - констатировал Андрей Кобяков.

В январе-октябре 2017 года объем промышленного производства в Оршанском районе составил 100,5% к соответствующему периоду 2016 года (для сравнения: в январе-апреле 2017-го этот показатель составлял 93%). Рост наметился и в сельском хозяйстве, увеличился экспорт и средняя зарплата в районе.

Эти подвижки невозможно было сделать без решения при ограниченных денежных ресурсах многих непростых проблем. "Например, разблокированы счета, без задержек выплачивается зарплата, улучшены условия труда, наведен порядок в цехах и на территориях предприятий. Тяжело, но последовательно решаются вопросы по финансированию объектов строительства АПК", - отметил премьер-министр.

На минувшей неделе первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский и председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев провели в Орше очередную рабочую встречу с руководителями банков, Минсельхозпрода, Минфина и Минэкономики. "Основная проблема - закредитованность предприятий и отсутствие реального обеспечения кредитов. Однако без наращивания производства молока и мяса не будет эффективно работать вся вертикаль интегрированной структуры агропромышленного комплекса - а это основа экономики района", - обратил внимание Андрей Кобяков.

По его словам, кроме оперативных мер нужна среднесрочная стратегия развития района, чтобы на основе комплексного анализа определить дополнительные точки роста и целевые ориентиры. Для этого принято решение о разработке программы социально-экономического развития Оршанского района до 2020 года. Проработано большое количество вопросов, например, комплексно проанализирована задолженность предприятий и ее влияние на экономику и возможности их развития. "В процессе проработки программы появилось более четкое понимание необходимости развития не только действующего потенциала, но и создания новых направлений, таких как информационные технологии, а также новых подходов к совершенствованию розничной торговли, предпринимательству", - отметил премьер-министр. Основным разработчиком документа определено Министерство экономики, также в его подготовке участвуют Витебский облисполком, Оршанский райисполком, республиканские органы госуправления.

Как пояснил журналистам председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк, благодаря реализации разрабатываемой программы и комплекса мер район должен стать зоной опережающего развития. Проблемные вопросы уже начали решаться, и для района важно, чтобы эта работа продолжалась на системной основе. "Поэтому вся работа нацелена на то, чтобы были "долгоиграющие" портфели заказов, чтобы именно на основе модернизации промышленности мы могли увеличивать как объем производства, так и экспорт, - пояснил Александр Позняк. - Реализация программы социально-экономического развития позволит выйти на это, пусть и мелкими шагами. В 2020 году мы должны выйти на показатели выше среднеобластных по всем направлениям".

Корр. БелТА