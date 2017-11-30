Трех человек спасли на пожаре в Новополоцке, в том числе — трехмесячного малыша

Сяржук Серабро • 30/11/17 11:44 • Здарэнні

29 ноября из горящей квартиры в Новополоцке пожарные вынесли 68-летнюю хозяйку, ее 23-летнюю дочь и 3-месячную внучку.



О пожаре в местный РОЧС в 14:08 сообщили соседи по дому на Школьной улице. Прибывшие подразделения спасателей увидели, что из окна квартиры идет сильный дым.

В 14:18 вошедшие в квартиру звенья газодымозащитной службы нашли хозяйку и молодую женщину, обе были в бессознательном состоянии. Бабушка лежала на кухне, а мать ребенка — у кроватки дочки. Младенец находился в сознании.

Взрослых и грудную девочку из горящей квартиры вынесли пожарные. Спасенных жильцов квартиры передали бригаде скорой, после оказания первой помощи женщины также пришли в сознание.

Других жителей подъезда не эвакуировали, так как дыма на лестничных площадках было мало. Пожар удалось локализовать в 14:22, полностью его ликвидировали в 14:28. Огнем в кухне повреждено имущество, а также закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожность при курении кого-то из взрослых. Эта семья попадала под внимание органов опеки в рамках акции «Семья без насилия», сообщается пресс-службой МЧС.