Уже нашелся первый покупатель на «Geely Atlas» —Шумилинский райисполком

• 30/11/17 19:35 • Эканоміка

Первый автомобиль «Geely Atlas» только успел сойти с конвейера «БелДЖИ», а чиновники из Шумилино уже изъявили желание приобрести такой кроссовер в топовой конфигурации.
Александр Лукашенко на открытии завода «БелДжи». справа красный «Geely Atlas NL3». Фото president.gov.by

Шумилинский районный исполнительный комитет объявил тендер на покупку «Geely Atlas» в конфигурации «Flagship» — с 2,4-литровым двигателем, автоматической коробкой переключения передач и прочими примочками.

Автомобиль должны поставить заказчику до конца января 2018 года, за новый белорусский кроссовер шумилинские чиновники согласны заплатить до 55 000 рублей. Финансируется закупка из местного бюджета.

Александр Лукашенко осматривает интерьер кроссовера «Geely Atlas NL3». Фото president.gov.by

Первый серийный автомобиль «Geely Atlas NL3» конвейер завода «БелДжи» выпустил 17 ноября, когда на открытие предприятия приехал Александр Лукашенко. Планируется, что вначале белорусский завод будет выпускать по 60 000 таких автомобилей в год, а затем перейдет на полную мощность.


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    9 каментарыяў

    1. cinic   Thumb up Thumb down 0
      30/Лістапад/2017 у 21:32

      А чего же не согласиться ??? На халяву и долото проскочит. Бюджет не оскудеет.

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    2. Rotang   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 7:10 1

      Один из самых бедных районов республики и комплектация "flagship". Ну не лицемерие?

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    3. Уладзимир   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 9:02 2

      Теперь чиновники не купят туарег в топовой комплектации, а это какая никакая экономия в бюджет

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    4. Василий   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 9:33 3

      Пусть в тендере победит лучший. Конкуренция будет неимоверная.

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    5. Павел   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 10:13 4

      А на фотках то Geely NL-4, который еще не продается)

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    6. Павел   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 10:14 5

      Павел пісаў:

      На фото салона, который осматривает так внимательно главный автомобилист страны

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    7. cinic   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 10:37 6

      @ Павел:
      -------Ага,ага.... И швец,и жнец и на дуде баяне игрец.
      https://youtu.be/XqeQvRTePnk

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    8. Litvin   Thumb up Thumb down +1
      1/снежань/2017 у 11:24 7

      чиновники из Шумилино уже изъявили желание приобрести такой кроссовер в топовой конфигурации
      __________________________________________________
      Шумилино? И именно в топовой? В Шумилино нефть нашли? Или "прарвала газам"? Хотя... за народные (бюджетные) гроши, в нищем районе, купить под задницу ж*повоз чиновнику..... Хорошо, что хоть не Туарег.
      В Витебск, в Менск на взъёб*у будут шумилиские чинуши свои ж*пы возить, а после экзекуции, надо же эту попу в комфорте домой привезти, в "топовой конфигурации".... Да и бабу свою на "жшопингх" вывести надо же на "красивай" мафынке, и любовницу на "прыроду" свозить.... поэтому исключительно в "топовой конфигурации". Народ утрётся, бюджет выдержит.

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    9. Горожанка   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 11:40 8

      Кто в тендере примет участие ? Должна быть конкуренция. Или теперь во всех тендерах побеждает Geely под лозунгом в каждый райсовет по Geely ?

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