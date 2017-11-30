Уже нашелся первый покупатель на «Geely Atlas» —Шумилинский райисполком

Сяржук Серабро • 30/11/17 19:35 • Эканоміка

Первый автомобиль «Geely Atlas» только успел сойти с конвейера «БелДЖИ», а чиновники из Шумилино уже изъявили желание приобрести такой кроссовер в топовой конфигурации.



Шумилинский районный исполнительный комитет объявил тендер на покупку «Geely Atlas» в конфигурации «Flagship» — с 2,4-литровым двигателем, автоматической коробкой переключения передач и прочими примочками.

Автомобиль должны поставить заказчику до конца января 2018 года, за новый белорусский кроссовер шумилинские чиновники согласны заплатить до 55 000 рублей. Финансируется закупка из местного бюджета.

Первый серийный автомобиль «Geely Atlas NL3» конвейер завода «БелДжи» выпустил 17 ноября, когда на открытие предприятия приехал Александр Лукашенко. Планируется, что вначале белорусский завод будет выпускать по 60 000 таких автомобилей в год, а затем перейдет на полную мощность.