В отношении девушки, сбившей школьника в Витебске, возбудили уголовное дело

ННВ • 01/12/17 12:18 • Здарэнні

Возбуждено уголовное дело в отношении 20-летней жительницы Витебска, совершившей 17 ноября на перекрестке проспектов Победы и Строителей наезд на 9-летнего мальчика.



ДТП произошло в 19:10, когда школьник переходил проспект Строителей по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В это время девушка на «Ford Galaxy» поворачивала с проспекта Победы налево на проспект Строителей в сторону улицы Чкалова также на разрешающий сигнал светофора. Во время маневра она совершила наезд на ребенка, переходившего проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил травмы. Школьника пришлось поместить в больницу, где он сейчас продолжает лечиться.

В отношении 20-летней витеблянки Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. С подозреваемой взяли подписку о явке, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи обращаются с просьбой к очевидцам этого ДТП с просьбой сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 3998044, который работает круглосуточно, всю известную им информацию.