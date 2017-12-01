В Витебске продают 115-летний дом на улице Чехова

• 01/12/17 13:13 • Культура

Фонд «Витебскоблимущество» 4 декабря выставляет на аукцион памятник архитектуры — дом №7 на улице Чехова, построенный купцом Шнером Шлёмовлым Смолянским в 1902 году.
Дом №7 на улице Чехова в Витебске, построенный купцом Шнером Шлёмовлым Смолянским в 1902 году. Фото ngi.gki.gov.by

Сейчас здание находится на балансе у управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома. Начальная цена на дом с более чем вековой историей составляет 121 659 рублей 42 копейки. Кроме этого новый владелец должен будет заплатить 8613 рублей 33 копейки, потраченные из бюджета на разработку проектно-сметной документации на объект «Реконструкция с реставрацией здания по улице Чехова, 7 в городе Витебске под филиал УК «Витебский областной музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва». Памятник архитектуры конца XIX - начала XX веков».

Интересно, что при этом в описании лота датой постройки указан 1946 год, когда дом ремонтировался. Однако одним из условий продажи является подписание покупателем в Министерстве культуры Республики Беларусь охранного обязательства на здание, как историко-культурную ценность 3 категории.

Новый владелец дома также получит право на аренду на 25 лет земельного участка площадью 0,0273 гектара. Участок можно использовать по его существующему назначению или под размещение культурно-просветительского, развлекательного объекта.


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    5 каментарыяў

    1. Смолікаў   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 13:32

      33 капейкі?

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    2. Сяржук Серабро   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 13:33 1

      Смолікаў пісаў:

      33 капейкі?

      га?

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    3. Смолікаў   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 13:49 2

      @ Сяржук Серабро:
      да рубля нельга акругліць?

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    4. Сярджук   Thumb up Thumb down +1
      1/снежань/2017 у 14:25 3

      все по закону,
      до копейки...
      а потом налог на землю и налог на недвижимость столько же каждый год...
      про это никто ничего никогда не говорит

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    5. cinic   Thumb up Thumb down 0
      1/снежань/2017 у 14:46 4

      "Сейчас здание находится на балансе у управления идеологической работы,"
      -------- Как интересно. А управление на каком балансе ??? Правильно...

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