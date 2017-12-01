В Витебске продают 115-летний дом на улице Чехова

Сяржук Серабро • 01/12/17 13:13 • Культура

Фонд «Витебскоблимущество» 4 декабря выставляет на аукцион памятник архитектуры — дом №7 на улице Чехова, построенный купцом Шнером Шлёмовлым Смолянским в 1902 году.



Сейчас здание находится на балансе у управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома. Начальная цена на дом с более чем вековой историей составляет 121 659 рублей 42 копейки. Кроме этого новый владелец должен будет заплатить 8613 рублей 33 копейки, потраченные из бюджета на разработку проектно-сметной документации на объект «Реконструкция с реставрацией здания по улице Чехова, 7 в городе Витебске под филиал УК «Витебский областной музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва». Памятник архитектуры конца XIX - начала XX веков».

Интересно, что при этом в описании лота датой постройки указан 1946 год, когда дом ремонтировался. Однако одним из условий продажи является подписание покупателем в Министерстве культуры Республики Беларусь охранного обязательства на здание, как историко-культурную ценность 3 категории.

Новый владелец дома также получит право на аренду на 25 лет земельного участка площадью 0,0273 гектара. Участок можно использовать по его существующему назначению или под размещение культурно-просветительского, развлекательного объекта.