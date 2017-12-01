В Витебске продают 115-летний дом на улице Чехова
Фонд «Витебскоблимущество» 4 декабря выставляет на аукцион памятник архитектуры — дом №7 на улице Чехова, построенный купцом Шнером Шлёмовлым Смолянским в 1902 году.
Сейчас здание находится на балансе у управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского облисполкома. Начальная цена на дом с более чем вековой историей составляет 121 659 рублей 42 копейки. Кроме этого новый владелец должен будет заплатить 8613 рублей 33 копейки, потраченные из бюджета на разработку проектно-сметной документации на объект «Реконструкция с реставрацией здания по улице Чехова, 7 в городе Витебске под филиал УК «Витебский областной музей Героя Советского Союза М. Ф. Шмырёва». Памятник архитектуры конца XIX - начала XX веков».
Интересно, что при этом в описании лота датой постройки указан 1946 год, когда дом ремонтировался. Однако одним из условий продажи является подписание покупателем в Министерстве культуры Республики Беларусь охранного обязательства на здание, как историко-культурную ценность 3 категории.
Новый владелец дома также получит право на аренду на 25 лет земельного участка площадью 0,0273 гектара. Участок можно использовать по его существующему назначению или под размещение культурно-просветительского, развлекательного объекта.
1/снежань/2017 у 13:32
33 капейкі?
1/снежань/2017 у 13:33 1
Смолікаў пісаў:
га?
1/снежань/2017 у 13:49 2
@ Сяржук Серабро:
да рубля нельга акругліць?
1/снежань/2017 у 14:25 3
все по закону,
до копейки...
а потом налог на землю и налог на недвижимость столько же каждый год...
про это никто ничего никогда не говорит
1/снежань/2017 у 14:46 4
"Сейчас здание находится на балансе у управления идеологической работы,"
-------- Как интересно. А управление на каком балансе ??? Правильно...