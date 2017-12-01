Взлетит или нет? В Витебске собираются наладить выпуск легкомоторных самолетов

Сяржук Серабро • 01/12/17 15:22 • Эканоміка

В свободной экономической зоне «Витебск» появился новый резидент, который собирается развернуть в областном центре самолетостроение.



Этим резидентом СЭЗ стало белорусско-российское ООО «Гранд Меркурий-СХ», которое планирует создать производство легкомоторных самолетов, об этом сообщило агентство БЕЛТА со ссылкой на главу администрации свободной экономической зоны Сергея Юркевича.

Как утверждается в сообщении в проект должно быть инвестировано более 7 000 000 долларов, что позволит создать на окраине Витебска современное авиапроизводство, где найдут работу свыше 100 человек.

Новый завод будет производить в Витебске легкий административный самолет Т-440 «Меркурий». Эта модель была разработана российским предприятием «Хруничев-Авиатехника» в далеком 1997 году и рассчитана, в зависимости от исполнения, на 4 или 8 пассажиров.

Самолет Т-440 максимально приспособлен для условий СНГ и может эксплуатироваться на аэродромах 3 класса, укороченных взлетно-посадочных полосах и даже с грунтовых аэродромов. В тоже время он имеет схему низкоплана и на взлете его расположенные близко к земной поверхности двигатели, по мнению специалистов, могут втягивать с ВПП различный мусор, что повышает требования к соблюдению чистоты на аэродроме.

Не смотря на привлекательные летно-технические данные самолет Т-440 «Меркурий» никогда серийно не производился. Впрочем, об этой модели известно очень мало, даже то — сколько прототипов было изготовлено (судя по бортовым номерам – не менее трех) и какие испытания они прошли.

К сожалению, Витебск имеет печальный опыт развития авиации: в 2011 году был подписан инвестиционный договор о создании на базе аэропорта «Витебск» авиатранспортной компании «Витавиа». Планировалось, что предварительный объем инвестиций составит около 50 000 000 евро. Однако, обещанные самолет так и не появились в Витебске, и через три года договор был расторгнут белорусским правительством.