УВД Витебского облисполкома заплатит 76 000 рублей за проект модернизации фасада своего здания
Управление внутренних дел Витебского облисполкома объявило тендер на разработку документации для модернизации фасадов своего административного здания на проспекте Фрунзе с благоустройством прилегающей территории.
Витебские милиционеры хотят провести тепловую модернизацию здания с устройством вентилируемого фасада и облицовкой керамогранитными плитами, создать архитектурную подсветку фасадов светодиодными светильниками и устроить металлическое ограждение на столбах с облицовкой из керамогранита и благоустройством в границах прилегающей территории главного фасада.
Генеральная проектная организация должна выполнить предпроектные, проектные и изыскательские работы, работы по обследованию конструкций здания, получение экспертного заключения государственной вневедомственной экспертизы и декларации соответствия техрегламенту.
На все работы, включая прохождение экспертизы, заказчик отводит четыре месяца. Ориентировочная стоимость работ составляет 76 000 рублей, финансирование будет из республиканского бюджета.
2/снежань/2017 у 13:43
Ориентировочная стоимость работ составляет 76 000 рублей, финансирование будет из республиканского бюджета.
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Часть премиальных МВД-КГБ за "Белый легион" и мартовскую зачистку недовольных? Заслужили...
А если бы ещё не пришлось, из того же из республиканского бюджета, недавно 36 тыс. выплатить родственникам Птичкина, можно было бы и покруче развернуться. Например, устроить металлическое ограждение на столбах с облицовкой не из искусственного, а натурального гранита... 🙄