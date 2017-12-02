УВД Витебского облисполкома заплатит 76 000 рублей за проект модернизации фасада своего здания

Сяржук Серабро • 02/12/17 12:03 • Эканоміка

Управление внутренних дел Витебского облисполкома объявило тендер на разработку документации для модернизации фасадов своего административного здания на проспекте Фрунзе с благоустройством прилегающей территории.



Витебские милиционеры хотят провести тепловую модернизацию здания с устройством вентилируемого фасада и облицовкой керамогранитными плитами, создать архитектурную подсветку фасадов светодиодными светильниками и устроить металлическое ограждение на столбах с облицовкой из керамогранита и благоустройством в границах прилегающей территории главного фасада.

Генеральная проектная организация должна выполнить предпроектные, проектные и изыскательские работы, работы по обследованию конструкций здания, получение экспертного заключения государственной вневедомственной экспертизы и декларации соответствия техрегламенту.

На все работы, включая прохождение экспертизы, заказчик отводит четыре месяца. Ориентировочная стоимость работ составляет 76 000 рублей, финансирование будет из республиканского бюджета.