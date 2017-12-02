УВД Витебского облисполкома заплатит 76 000 рублей за проект модернизации фасада своего здания

• 02/12/17 12:03 • Эканоміка

Управление внутренних дел Витебского облисполкома объявило тендер на разработку документации для модернизации фасадов своего административного здания на проспекте Фрунзе с благоустройством прилегающей территории.
Здание УВД Витебского облисполкома. Яндекс.Панорамы

Витебские милиционеры хотят провести тепловую модернизацию здания с устройством вентилируемого фасада и облицовкой керамогранитными плитами, создать архитектурную подсветку фасадов светодиодными светильниками и устроить металлическое ограждение на столбах с облицовкой из керамогранита и благоустройством в границах прилегающей территории главного фасада.

Генеральная проектная организация должна выполнить предпроектные, проектные и изыскательские работы, работы по обследованию конструкций здания, получение экспертного заключения государственной вневедомственной экспертизы и декларации соответствия техрегламенту.

На все работы, включая прохождение экспертизы, заказчик отводит четыре месяца. Ориентировочная стоимость работ составляет 76 000 рублей, финансирование будет из республиканского бюджета.


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    1 каментар

    1. Pcholkin   Thumb up Thumb down 0
      2/снежань/2017 у 13:43

      Ориентировочная стоимость работ составляет 76 000 рублей, финансирование будет из республиканского бюджета.
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      Часть премиальных МВД-КГБ за "Белый легион" и мартовскую зачистку недовольных? Заслужили...
      А если бы ещё не пришлось, из того же из республиканского бюджета, недавно 36 тыс. выплатить родственникам Птичкина, можно было бы и покруче развернуться. Например, устроить металлическое ограждение на столбах с облицовкой не из искусственного, а натурального гранита... 🙄

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