О преобразовании Оршанского района в территорию опережающего развития

Дайджэст • 03/12/17 13:29 • Эканоміка

Проект программы социально-экономического развития Оршанского района до 2020 года и комплексный план мер по развитию этой территории на неделе обсуждался во время заседания Президиума Совета Министров. Отмечено, что ситуация в районе и на проблемных предприятиях начала улучшаться. Какие конкретные результаты уже есть? За счет чего Оршанский район станет территорией опережающего развития? Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Оршанского райисполкома Александр Позняк.



Точки роста

Руководитель района подчеркнул, что на первом этапе преобразования поставлено две задачи - реализовать первоочередные меры по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий и определиться с перспективами их развития. Чтобы эту работу поставить на системную основу, реализуется план мер по развитию района, также республиканскими органами управления проработаны более детальные планы. Ключевыми точками роста определены АПК, промышленность и строительство мультимодального промышленно-логистического комплекса.

Благодаря мерам, принятым правительством, работе облисполкома и райисполкома уже есть подвижки. В агропромышленном комплексе с начала текущего года темп роста валовой продукции составил 105,3% (по области 102,7%). Прибыль от реализации возросла в 2,7 раза, рентабельность продаж увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 5,8%. Объем промышленного производства, правда, в январе-сентябре сложился на уровне 98,8% к соответствующему периоду 2016 года. При этом в январе-апреле было 93%, а в мае-сентябре темп роста к аналогичному периоду прошлого года уже был 105%.

"Району поставлена задача ежегодного прироста объемов производства. Идет работа над тем, чтобы определиться с загрузкой предприятий, модернизацией существующих производств и строительством новых. Необходимо реализовать эффективную модель государственно-частного партнерства с привлечением инвестиций и внедрением новых технологий. Мы должны сделать Оршанский район практически лучшим в стране, преобразовать его в зону опережающего развития. Главная цель этой работы - достойная зарплата и комфортная жизнь людей", - отметил Александр Позняк.

О сельском хозяйстве

Агропромышленный комплекс Оршанского района нельзя назвать слабым, но результаты работы на этих землях могут и должны быть более весомыми. "Наши перерабатывающие предприятия должны производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Запланировано строительство нескольких животноводческих комплексов. Значительное увеличение поголовья позволит максимально загрузить производство, в том числе цех по выпуску мясных консервов для детского питания. В целом мясоконсервному комбинату предстоит реконструкция, которая позволит развивать производство и вести переработку по современным технологиям", - сказал руководитель района.

О мультимодальном промышленно-логистическом центре в районе Болбасово

Он будет работать по нескольким направлениям. Это и производство, и торговля, и оказание других услуг. "Площадь, которая предварительно для него выделена, а это 230 га, будет иметь особые условия для развития. Мы рассчитываем, что туда придет иностранный бизнес, который организует производства. Что касается торговли, то у нас заключен договор с китайским городом Иу (это крупная международная оптовая площадка) по строительству в Болбасово торгового городка. Вместе с тем мы заинтересованы реализовывать наши товары в Китае. И поэтому планируем в середине следующего года обустроить свою стационарную торговую площадку в городе Иу", - сообщил Александр Позняк.

В районе планируется существенное расширение торговой сети, будут открываться новые магазины, что улучшит качество торгового обслуживания.

О новых рабочих местах

За 9 месяцев в районе создано 45 новых предприятий, в том числе в сфере производства - 9. Реализация намеченной программы развития позволит создавать ежегодно около 700 новых рабочих мест. А новые рабочие места - одно из главных условий стабильного экономического роста, повышения благосостояния населения и наличия перспектив для молодежи.

Алена Тихонова – БелТА