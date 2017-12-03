Обои на рабочий стол с фото Витебска и календарем на декабрь 2017 года

Сяржук Серабро • 03/12/17 20:15 • Турызм

Компьютерные обои на рабочий стол с фото пейзажей Витебска и календарем на декабрь 2017 года для читателей «ННВ»: Благовещенская церковь XII века и деревянная церковь Александра Невского.



Скачать обои на рабочий стол вашего компьютера можно в разрешениях: 1280x800, 1280x1024, 1366x768, 1440x900, 1680x1050, 1920x1080.

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