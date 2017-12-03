В Витебске чуть не сгорела молодая женщина с тремя детьми

ННВ • 03/12/17 19:16 • Здарэнні

Двадцатидевятилетнюю женщину с тремя маленькими детьми из горящего дома спасли пожарные в Витебске.



Возгорание произошло 2 декабря около 10:17 в одном из домов на улице 2-я Заслонова. Звено газодымозащитной службы прибывшего на пожар расчета МЧС через окно спасло из горящего дома 29-летнюю женщину и трех ее детей — пятилетнего, трехлетнего и годовалого. Никто из них не пострадал.

В ванной комнате огнем повреждены натяжной потолок и имущество, закопчены стены, по предварительной информации пожар мог возникнуть из-за возгорания находившейся там стиральной машины, сообщает пресс-служба МЧС.