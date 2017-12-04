В “Тепличном” Оршанского района планируют наладить выпуск замороженных ягод и овощей

Дайджэст • 04/12/17 14:51 • Эканоміка

В поселке Ореховск Оршанского района в 2018 году планируют наладить выпуск замороженных ягод и овощных миксов. Новое производство будет запущено в сельскохозяйственном филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор филиала Павел Фоминов.



В "Тепличном" завершилась реализация крупного инвестиционного проекта по строительству энергосберегающих теплиц для выращивания овощей и зелени по голландской технологии. В новых теплицах площадью более 4 га уже получают продукцию - огурцы, салат, укроп, петрушку, базилик и др. При этом на предприятии частично демонтировали старые теплицы, а на освободившихся нескольких гектарах заложили ягодник. "Возделываем 2 га клубники, полгектара малины, полгектара ежевики, гектар голубики. В этом году уже собрали урожай. Продали около 2,5 т свежих ягод. В перспективе планируем установить линию заморозки производительностью 1 тыс. т. Будем замораживать ягоды, а также готовить замороженные овощные миксы. Этот инвестиционный проект планируем реализовать в 2018 году", - рассказал Павел Фоминов.

Что касается новых теплиц, то они введены в эксплуатацию этой осенью. В торговую сеть уже отправлено 250 т овощей. "Зимой мы будем выращивать огурцы, летом - помидоры и круглый год получать зелень. Сейчас 90% огурцов и зелени реализуется внутри страны, в основном поставки идут в Минск, Витебск и Оршу. Экспортное направление - рынок России. Интерес к нашей продукции проявляет и Польша", - отметил директор.

Главное преимущество теплиц в том, что они энергосберегающие (поколение 4+). "Потребление тепла практически в 2 раза меньше, чем в обычных. Это существенно, потому что при выращивании овощей в закрытом грунте более 50% затрат занимают энергоресурсы. Теплицы оборудованы специальными экранами, системой зашторивания и проч. Технологические процессы увязаны с программным обеспечением, что и дает экономию энергоресурсов", - добавил собеседник.

Управляющая отделением филиала Ирина Ирба рассказала, что овощи в теплицах выращиваются в режиме светокультуры (досвечивание 20 часов). "Технологические процессы автоматизированы, но ухаживают за растениями овощеводы. И это играет не последнюю роль в нашем деле, потому что надо правильно сформировать растение, следить за ним, каждый день собирать урожай. И здесь без заботливых рук не обойтись", - поделилась управляющая.

Алена Тихонова – БелТА