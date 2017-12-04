В Витебске девушка хотела броситься в Двину с моста Блохина

ННВ • 04/12/17 13:02 • Здарэнні

ОМОН остановил попытку суицида в Витебске: 2 декабря 25-летняя девушка хотела броситься в Двину с моста Блохина.



Сотрудники ОМОН получили информацию о девушке, которая на мосту Блохина перебралась через перила и собирается спрыгнуть вниз около 12:00. Когда они приехали на место происшествия, там уже собралась толпа прохожих, а девушку пытались отговорить от суицида сотрудники Департамента охраны.

Стоящая на краю моста девушка не реагировала на увещевания милиционеров, но в какой-то момент ее отвлек шум проезжавшего рядом трамвая. Тогда к ней бросился старший лейтенант милиции Николай Кирикович, омоновцу удалось схватить девушку, а затем ему на помощь пришли еще два сотрудника ОМОН.

Когда девушку сняли с перил, она не желала общаться с милицией, не хотела называть свое имя. Пытавшейся совершить суицид женщине 25 лет, свой поступок она объяснила тем, что устала от жизни, сообщает сайт УВД Витебского облисполкома.

В 2010 году самоубийство на мосту Блохина совершил мужчина, но сперва пытался сбросить вниз проходивших мимо женщину и мальчика. Когда это не удалось, самоубийца бросился вниз и разбился насмерть.

А летом 2016 года с этого моста спрыгнул один из гостей свадьбы. Экстравагантный поступок 25-летнего парня окончился трагически — его тело спустя несколько часов нашли водолазы в 10 метрах от быка.