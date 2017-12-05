В Глубоком «BМW» врезался в «Fiat», вылетел на тротуар и задавил 73-летнего пешехода

Сяржук Серабро • 05/12/17 17:54 • Здарэнні

Возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Глубоком, где «BМW» врезался в «Fiat», а затем вылетел на тротуар и сбил престарелого пешехода.



Как установили следователи 5 декабря около 10:00 на Московской улице в Глубоком 29-летний местный житель на «BМW 730» столкнулся с ехавшим навстречу по его полосе «Fiat» под управлением 34-летнего мужчины. По предварительной информации правоохранительных органов, «Fiat» совершал поворот налево и не пропустил «BМW».

В результате столкновения «BМW 730» занесло, и авто вылетело на тротуар, совершив наезд на 73-летнего мужчину. Пенсионера доставили в больницу, но он умер в отделении реанимации от полученных травм.

Следователи и эксперты совместно провели осмотр места происшествия, устанавливают и допрашивают свидетелей. По факту этого ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи обращаются с просьбой к очевидцам аварии или тем, кто располагает какими-либо сведениями или видеозаписями этого дорожно-транспортного происшествия, сообщить об этом по телефону (033) 399-80-26.