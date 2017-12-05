В Лепельском районе молодой бесправник врезался в столб, из машины его вырезали спасатели

• 05/12/17 12:30 • Здарэнні

4 декабря в 16:35 у деревни Большой Полсвиж Лепельского района не имеющий водительского удостоверения 24-летний парень на «Dodge Caravan» не справился с управлением и врезался в столб.
В Лепельском районе молодой бесправник врезался в столб. Фото МЧС

В результате ДТП водитель оказался заблокирован в минивэне, и ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали молодого человека воспользовавшись специальным гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

В Лепельском районе молодой бесправник врезался в столб. Фото МЧС

Во время аварии парень получил травмы различной степени тяжести, в бессознательном состоянии его доставили в Лепельскую центральную районную больницу.

В Лепельском районе молодой бесправник врезался в столб. Фото МЧС

Разбирательство по факту этого дорожно-транспортного происшествия проводит Госавтоинспекция Лепельского РОВД, сообщается пресс-службой МЧС.


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    1 каментар

    1. я   Thumb up Thumb down 0
      5/снежань/2017 у 12:40

      ну и куда летел то?

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