В Лепельском районе молодой бесправник врезался в столб, из машины его вырезали спасатели
4 декабря в 16:35 у деревни Большой Полсвиж Лепельского района не имеющий водительского удостоверения 24-летний парень на «Dodge Caravan» не справился с управлением и врезался в столб.
В результате ДТП водитель оказался заблокирован в минивэне, и ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали молодого человека воспользовавшись специальным гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.
Во время аварии парень получил травмы различной степени тяжести, в бессознательном состоянии его доставили в Лепельскую центральную районную больницу.
Разбирательство по факту этого дорожно-транспортного происшествия проводит Госавтоинспекция Лепельского РОВД, сообщается пресс-службой МЧС.
5/снежань/2017 у 12:40
ну и куда летел то?