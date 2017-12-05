В Лепельском районе молодой бесправник врезался в столб, из машины его вырезали спасатели

ННВ • 05/12/17 12:30 • Здарэнні

4 декабря в 16:35 у деревни Большой Полсвиж Лепельского района не имеющий водительского удостоверения 24-летний парень на «Dodge Caravan» не справился с управлением и врезался в столб.



В результате ДТП водитель оказался заблокирован в минивэне, и ему потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС деблокировали молодого человека воспользовавшись специальным гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

Во время аварии парень получил травмы различной степени тяжести, в бессознательном состоянии его доставили в Лепельскую центральную районную больницу.

Разбирательство по факту этого дорожно-транспортного происшествия проводит Госавтоинспекция Лепельского РОВД, сообщается пресс-службой МЧС.