В Витебске утвержден состав 60 окружных комиссий по выборам в областной Совет депутатов

Дайджэст • 05/12/17 6:57 • Выбары

На совместном заседании президиума Витебского областного Совета депутатов и Витебского облисполкома утвержден количественный и персональный состав 60 окружных комиссий по выборам в Витебский областной Совет депутатов 28-го созыва, передает корреспондент БЕЛТА.



Комментируя по просьбе журналистов этот этап избирательной кампании, председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев отметил, что всего было подано 749 заявлений. "Наибольшую активность проявили общественные объединения и политические партии - более 60% от общего количества заявлений. Заявления от трудовых коллективов составляют 9,9%. Путем сбора подписей граждан подано 29,5% заявлений", - отметил он.

Владимир Терентьев подчеркнул, что при утверждении списочного состава окружных избирательных комиссий, президиум облсовета и облисполком стремились максимально учесть интересы всех общественных объединений и политических партий, которые заявили о своем намерении активно участвовать в проведении избирательной кампании.

Алена Тихонова – БелТА