Витебская афиша с 4.12.2017 по 10.12.2017 года

Ульяна Церашкова • 05/12/17 15:20 • Афіша

Афиша мероприятий в Витебске на неделю с 4 по 10 декабря 2017 года: кино, театр, выставки, концерты, развлечения.

Дом кино

ул. Ленина, 40, тел. 48-50-68

4.12–6.12

«Легенда о Коловрате». Исторический, Россия, 12+ (14:50 – кроме 30.11; 17:10, 19:30). Цена: 3,50-6,00.

«Конверт». Триллер, Россия, 16+ (21:50). Цена: 5,50-6,00.

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+ (10:40; 12:20). Цена: 4,00-6,50.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+ (16:40, 21:10). Цена: 3,50-6,00.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+ (18-:50). Цена: 5,50-6,00.

«Колобанга. Привет, Интернет!». Мультфильм, Россия, 0 (13:00; 8:45 – 2.12-3.12 – специальный детский; 14:40 – специальный детский).

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:00 – 2.12–3.12 –специальный детский; 10:30 – специальный детский).

7.12–13.12

«Жги!». Драма, Россия, 16+ (21:20, 17:30). Цена: 5,50-6,00.

«Цепной пёс». Криминал, Болгария, 16+ (15:20, 19:40). Цена: 3,50-6,00.

«Счастливого дня смерти». Триллер, США, 18+ (19:30). Цена: 5,50-6,00.

«Легенда о Коловрате». Исторический, Россия, 12+ (17:10; 12:50, 15:10). Цена: 3,50-6,00.

«Конверт». Триллер, Россия, 16+ (21:50). Цена: 5,50-6,00.

«Колобанга. Привет, Интернет!». Мультфильм, Россия, 0 (9:50 – специальный детский; 11:40 – специальный детский; 13:30). Цена: 1,30-6,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:30, 11:10 – специальные детские).

кинотеатр «Мир»

ул. Чехова, 3, тел. 48-57-45

4.12–6.12

«Легенда о Коловрате». Исторический, Россия, 12+ (19:00). Цена: 5,50-6,00.

«Конверт». Триллер, Россия, 16+ (17:30). Цена: 5,50-6,00.

«Шторм: Палаючы лiст». Прыгоднiцкi, Нiдэрлады, 6+ (15:40). Цена: 3,50-6,00.

«Колобанга. Привет, Интернет!». Мультфильм, Россия, 0 (11:25 –специальный детский, 13:15). Цена: 1,30-6,00

«Тайна Коко». Мультфильм, 3D, США, 12+ (9:05, 11:20). Цена: 4,00-6,50.

«Обет молчания». Боевик, драма, Болгария, 18+ (17:00). Цена: 5,50-6,00.

«Коматозники». Фантастика, США, 16+ (15:00, 19:10). Цена: 3,50-6,00.

«Здравствуй, папа, Новый год! 2». Комедия, США, 16+ (13:40). Цена: 3,50-6,00.

«Снеговик». Драма, Великобритания, 18+ (21:10). Цена: 5,50-6,00.

«Убийство в Восточном экспрессе». Детектив, США, 16+ (21:20). Цена: 4,50-5,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (9:45). Цена: 1,50.

7.12–13.12

«Мы». Киноальманах, Беларусьфильм, 16+ (15:35). Цена: 3,50-6,00.

«Жги!». Драма, Россия, 16+ (19:10). Цена: 5,50-6,00.

«Цепной пёс». Криминал, Болгария, 16+ (13:35, 21:10). Цена: 3,50-6,00.

«Счастливого дня смерти». Триллер, США, 18+ (17:20, 21:00). Цена: 5,50-6,00.

«Легенда о Коловрате». Исторический, Россия, 12+ (15:20, 11:40). Цена: 3,50-6,00.

«Конверт». Триллер, Россия, 16+ (17:30). Цена: 5,50-6,00.

«Колобанга. Привет, Интернет!». Мультфильм, Россия, 0 (10:10 – специальный детский, 11:55, 13:50). Цена: 1,30-6,00.

"Убийство в Восточном экспрессе". Детектив, США, 16+ (19:00). Цена: 4,50-5,00.

«Снежная королева 3. Огонь и лёд». Мультфильм, Россия, 0+ (10:00 – 9.12-10.12). Цена: 1,50.

С 14 декабря на экранах кинотеатров Витебска:

"Звёздные войны. Последние джедаи". Фантастика, США, 16+.

"Новогодний переполох". Комедия, Россия, 12+.

Витебская областная филармония

ул. Ленина, 69, тел. 53-83-94, 53-83-87

4.12–17.12 XXIVX Международный музыкальный фестиваль имени И.Соллертинского http://vitebsk-fil.by/xxix-mezdunarodnyi-muzykalnyi-festival-imeni-ii-sollertinskogo.

Концертный зал «Витебск»

парк им. Фрунзе, 1, тел. 66-30-40, 67-39-58, 66-91-61

9.12 (15:00) Клуб любителей игр «Unum».

10.12 (14:00) «И снова здравствуйте!». Музыкально-развлекательная программа.

Ледовый Дворец спорта

пр-т Строителей, 23

26.12 (18:00) «Бременские музыканты на льду» (Санкт-Петербург).

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Я.Коласа

вул. Замкавая, 2, тел. 62-63-81, 62-63-96

5.12 (19.00) “Шукаем тэнара”. Камедыя.

9.12 (18.00) “Смяротны нумар”. Балаган.

Гастроли Минского областного драматического театра (Молодечно)

7.12 (19:00) «Красавица». Американская комедия по мотивам зарубежной классики.

8.12 (19:00) «Диагноз – любовь!» Лірычная камедыя.

12.12 (19:00) «Самая жаданая». Рамантычнаякамедыя па матывах французскай драматургіі.

Беларускі тэатр «Лялька»

вул. Пушкіна, 2, тэл. 66-90-77

Спектакль «З Новым годам, добры Гном!» і танцавальна-забаўляльная праграма.

23.12 (11.00, 14.00), 24.12 (11.00, 14.00, 17.00), 25.12 (11.00, 14.00, 17.00), 27.12 (17.00), 28.12 (17.00), 29.12 (17.00), 30.12 (10.30, 13.30), 2.01 (17:00), 3.01 (17:00), 4,01 (17:00), 6.01 (11:00, 14:00).

Витебский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 36, тел. 66-05-87, 66-47-12

«Древний Витебск IX-XIV вв.» Археологическая экспозиция.

«Природа Витебского края».

«Огнем и мечом». Холодное и огнестрельное оружие XV-XIX вв.

Экспозиция «Памяти патриотов Витебщины. 1941–1944 гг.»

«Клады земли Витебской» (из фондов ВОКМ).

«Защитники Отечества» (оружие, награды, документы, личные вещи участников войны).

«Старый Витебск на фото Сигизмунда Юрковского».

«Незнакомцы из прошлого». Предметы быта XXI в. (из фондов ВОКМ).

«Ищем символ 2018 года». New year quest для детей (15.12–14.01), по предварительной записи.

«Соцветие красок». Выставки маляванки Инны Терешковой и Жанны Ильюшкиной.

«100 лет в курсе событий». К юбилею газеты «Витебские вести».

Художественный музей

ул. Ленина, 32, тел.: 33-62-89, 33-63-01

Белорусское искусство XVIII−XX веков.

Русская живопись и декоративно-прикладное искусство XVIII – начала XX веков.

Живопись Ю.М. Пэна.

«Простые радости уходящего года». Акварель Феликса Гумена.

«Семья». Живопись Виктора, Сергея и Алексея Медвецких.

«Вечный образ». Выставка акварели молодых художников Егора и Александра Артюховых (до 10 декабря).

«Любыя сэрцу прасторы». Юбилейная выставка живописи Нелли Сорокиной (до 17.12).

«Традиции школы». Выставка, посвящённая 50-летию первой отчётной выставки художников-педагогов ВГУ им. П.М. Машерова (до 17.12).

«Texo_авоська». Художественный проект преподавателей и выпускников кафедры дизайна ВГТУ.

Витебский музей истории частного коллекционирования

пр-т Фрунзе, 13, тел. 60-15-21

Предметы из собраний Ивана Галькевича, Вацлава Федоровича, Антона Бродовского, Михаила Колкова и др.

«Проделки маленького привидения». Квест для детей 8–12 лет (по предварительной записи).

«Коллекция ушедшей эпохи» к 100-летию Октябрьской революции (из фондов Витебского областного краеведческого музея), до 15.12.

17.12 (14:00) Новогодний мастер-класс «Елочка Handmaid» (по предварительной записи).

Музей-усадьба И.Е. Репина «Здравнёво»

тел. 29-16-73, 29-27-12

Постоянная экспозиция, посвященная жизни и творчеству И.Репина.

Фотолетопись жизни и творчества И.Репина в усадьбе Пенаты (из фонда музея).

Витебский центр современного искусства

пр. Белобородова, 5, тел. 58-48-94

Графика белорусских художников.

«Погружение». Живопись Сергея Комягина.

Выставочный зал «Арт-пространство» (филиал ВЦСИ)

ул. Толстого, 7, тел. 61-74-65

Персональные выставки витебских художников (сменные экспозиции).

«Преобразование, стагнация и Я». Арт-проект Валентины Ляхович (обновленная экспозиция).

Арт-проекты Евгения Кутаркина, Елены Петровой, Галины Васильевой, Кирилла Дёмчева, Дмитрия Горолевича, Анастасии Ганчаровой.

«Приют души». Благотворительная фотовыставка.

«Натюрморт». Выставка работ студентов ВГТУ.

Музыкальная гостиная

пр. Фрунзе, 11, тел. 58-48-94

Акварель И. Шкуратова.

Арт-центр Марка Шагала

ул. Советская, 25, тел. 48-55-54, 48-55-68

Графические работы Марка Шагала 1920–1980-х годов.

Выставка, посвящённая 25-летию создания музея.

Графіка Латвійскай акадэміі мастацтваў (да 10.12).

Дом-музей Марка Шагала

ул. Покровская, 11, тел. 36-34-68

Постоянная экспозиция, рассказывающая о годах жизни Марка Шагала в Витебске.

Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска «Двина»

ул. Чайковского, 3, тел. 67-00-38, 66-25-84

Выставка, посвященная 70-летию народного коллектива самодеятельных художников «Контур».

«Лед, огонь и вода». Выставка, посвященная 80-летию самодеятельного художника Яна Присса.

«Одеса – Адэса». Фотовыставка Александра Синельникова (до 11.12).

16.12 (10:00–14:00) Новогодний слёт коллекционеров.

Галерея «Стена»

ул. Ленина, 16, тел. 65-25-75

«Витебская художественная школа». Постоянная экспозиция (вход свободный).

Выставочный зал «Духовской круглик» Центра культуры «Витебск»

пр-т Фрунзе, 13а/1, тел. 35-81-38

Экспозиция, посвященная истории Витебска.

Экспозиция, посвященная Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске».

Смотровая площадка.

Ознакомительная экскурсия для школьников (по записи).

Фотовыставка Александра Артемьева.

Витебский областной музей героя Советского Союза М.Шмырева

ул. Чехова, 4, тел. 48-51-68

Постоянная экспозиция о жизни и деятельности Героя Советского Союза, Почетного гражданина Витебска М.Ф. Шмырева.

Витебская областная библиотека имени В.И. Ленина

ул. Ленина, 8а, тел. 67-30-18

«Мимолетные впечатления. Этюды». Живопись Михаила Цыбульского.

Разное:

Комплекс культурно-массового отдыха им. Советской Армии

ул. Мазуринская, 1, тел. 56-23-75

11.00– 19.00 (сб., вс.) Дни массового отдыха горожан. Работает прокат спортинвентаря.

Витебский зоопарк

ул. Я. Купалы, 17, тел. 67-08-08

Постоянная экспозиция животных (вт.–вс.: 10:00–18:00).

Арт-центр VZAP

ул. Октябрьская, 2

Тел.: +375 29 890-28-40

2.12 (19.00) «Пуповина». Психодраматическая постановка по пьесе Майи Тульчинской. Цена: 5,00–7,00.

9.12 (17.00) Предновогодняя аниме пати.

17.12 (11.00–18.00) Handmade Market «Северное Сияние».

14.12 (19:00) Циклы лекций по современному искусству. «Постимпрессионизм».

«Помни о смерти». Живопись Марата Пшенко (с 14.12).