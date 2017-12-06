Две фуры капусты пытались провезти в Россию через Витебскую область

ННВ • 06/12/17 15:53 • Эканоміка

В Россонском районе витебские таможенники задержали два большегрузных автомобиля, которые двигались в сторону Российской Федерации с грузом белокочанной капусты, яблок и груш.



При проверке таможенники выяснили, что более 43 тонн овощей и фруктов в грузовиках не имеют никаких сопроводительных документов, которые бы подтверждали их происхождение, качество и безопасность для потребителя.

Контрабандный груз яблок, груш и капусты изъяли в качестве предметов совершения административного правонарушения. Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП. Оценочная стоимость товара составляет более 40 000 рублей, сообщает пресс-служба Витебской таможни.