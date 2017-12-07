Чтобы спасти замерзающего лебедя спасатели Городоксого РОЧС прошли через ледяную купель

• 07/12/17 11:43 • Экалогія

Судьбой одинокого молодого лебедя обеспокоились жители деревни Селище Городокского района, которые 5 декабря вызвали на помощь замерзающей птице спасателей.
Чтобы спасти замерзающего лебедя спасатели Городоксого РОЧС прошли через ледяную купель. Фото МЧС

По словам сельчан, лебедь оставался на пруду в их деревне уже почти неделю. Они считали, что птица вмерзла в лед и не может улететь, а поэтому ей грозит гибель.

Чтобы спасти замерзающего лебедя спасатели Городоксого РОЧС прошли через ледяную купель. Фото МЧС

Пробираться самостоятельно к лебедю деревенские жители побоялись, так как лед еще не окреп и мог не выдержать вес человека.

Павел Базылев со спасенным лебедем. Фото МЧС

В результате, одев гидрокостюм, за терпящей бедствие птицей отправился сотрудник Городокского РОЧС Павел Базылев, которого с берега помощью веревки страховали коллеги. Спасателю удалось пригнать молодого лебедя к краю пруда, где его поймали другие пожарные. Спасенную птицу передали в витебский зоопарк, сообщается пресс-службой МЧС.


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    1 каментар

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