Чтобы спасти замерзающего лебедя спасатели Городоксого РОЧС прошли через ледяную купель
Судьбой одинокого молодого лебедя обеспокоились жители деревни Селище Городокского района, которые 5 декабря вызвали на помощь замерзающей птице спасателей.
По словам сельчан, лебедь оставался на пруду в их деревне уже почти неделю. Они считали, что птица вмерзла в лед и не может улететь, а поэтому ей грозит гибель.
Пробираться самостоятельно к лебедю деревенские жители побоялись, так как лед еще не окреп и мог не выдержать вес человека.
В результате, одев гидрокостюм, за терпящей бедствие птицей отправился сотрудник Городокского РОЧС Павел Базылев, которого с берега помощью веревки страховали коллеги. Спасателю удалось пригнать молодого лебедя к краю пруда, где его поймали другие пожарные. Спасенную птицу передали в витебский зоопарк, сообщается пресс-службой МЧС.
7/снежань/2017 у 17:36
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