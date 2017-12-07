Чтобы спасти замерзающего лебедя спасатели Городоксого РОЧС прошли через ледяную купель

Сяржук Серабро • 07/12/17 11:43 • Экалогія

Судьбой одинокого молодого лебедя обеспокоились жители деревни Селище Городокского района, которые 5 декабря вызвали на помощь замерзающей птице спасателей.



По словам сельчан, лебедь оставался на пруду в их деревне уже почти неделю. Они считали, что птица вмерзла в лед и не может улететь, а поэтому ей грозит гибель.

Пробираться самостоятельно к лебедю деревенские жители побоялись, так как лед еще не окреп и мог не выдержать вес человека.

В результате, одев гидрокостюм, за терпящей бедствие птицей отправился сотрудник Городокского РОЧС Павел Базылев, которого с берега помощью веревки страховали коллеги. Спасателю удалось пригнать молодого лебедя к краю пруда, где его поймали другие пожарные. Спасенную птицу передали в витебский зоопарк, сообщается пресс-службой МЧС.