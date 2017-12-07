Прокуратура нашла нарушения в порядке предоставления Витебским горисполкомом поддержки многодетным семьям при строительстве жилья

Сяржук Серабро • 07/12/17 21:00 • Грамадства

Витебский горисполком не позволял жителям города, строящим жилье на льготной основе, самостоятельно выбирать банк для получения кредита.



Согласно действующему законодательству при предоставлении государственной поддержки на строительство жилья гражданам для получения кредита предоставлено право выбора одного из трех банков — ОАО «АСБ «Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «БПС-Сбербанк» — но в Витебске это требование не выполнялось.

Как показала проверка обращения в прокуратуру одной из жительниц областного центра, решения Витебского городского исполнительного комитета содержали условия о направлении витеблян в один в определенный банк. Кроме того горисполком не учел тот факт, что условия, выдвигаемые банками на момент проведения проверки, ухудшали положение кредитополучателей.

Во время проведения прокуратурой проверки Витебский горисполком привел принятые им решения в соответствие с действующим законодательством. Благодаря этому жаловавшаяся многодетная семья, а также другие получатели льготных кредитов смогли обратиться в самостоятельно выбранный банк.

По результатам этой проверки прокуратура направила в адрес председателя Витебского городского исполнительного комитета Виктора Николайкина представление об устранении нарушений законодательства о предоставлении государственной поддержки гражданам при строительстве жилья. В этом представлении ставится вопрос о привлечении виновных чиновников к ответственности, а его рассмотрение находится на контроле прокуратуры Витебска, сообщает помощник прокурора города Людмила Познякова.