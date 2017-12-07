В Полоцке сбили женщину на пешеходном переходе, она в реанимации

ННВ • 07/12/17 12:15 • Здарэнні

Женщина, пострадавшая в дорожно-транспортном происшествии утром 7 декабря в Полоцке, помещена в реанимацию.



ДТП произошло в 7:40 у автобусной остановки «Экимань»: на 50-летнюю женщину, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, был совершен наезд «Volkswagen Golf», которым управлял 46-летний водитель.

В результате наезда пешеход получила травмы и была госпитализирована в в реанимационное отделение больницы, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.