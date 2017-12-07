Восемь человек отдали свои деньги парню из Лиозно, чтобы дешево купить конфискованные авто

ННВ • 07/12/17 14:53 • Крымінал

Тридцатишестилетнего жителя Лиозно обвиняют в мошенничестве и подстрекательству к даче взятки: он «кинул» восемь человек более чем на 20 000 долларов, обещая устроить покупку конфискованного авто по дешевке.



Как установили следователи, в период с конца 2014 года по февраль 2017 года молодой человек обманывал своих жертв, рассказывая, что может устроить покупку в Витебске конфискованной машины по цене значительно меньше рыночной.

Он показывал им фото авто и требовал побыстрее передать ему деньги для совершения сделки. А получив крупную сумму, утверждал, что возникли трудности с оформлением документов и необходимо какое-то время подождать.

В результате жителю Лиозно удалось облапошить семь человек из своего района и еще одного жителя Гомельской области, получив с них более 20 000 долларов. Следователи предъявили мужчине обвинение по части 1 статьи 14, части 4 статьи 209 УК — покушение на мошенничество, совершенное повторно, в особо крупном размере.

Кроме того, уже в ходе следствия было установлено, что обвиняемый подстрекал одного из потерпевших, которого оштрафовали и лишили водительских прав на три года, к даче взятки сотрудникам ГАИ. Лиозненец склонил потерпевшего дать ему 1 200 долларов якобы для передачи в качестве взятки должностным лицам ГАИ для отмены штрафа и лишения прав. Эти деньги обвиняемый присвоил. Его действия следователи квалифицировали по части 5 статьи 16 части 1 статьи 431 УК — подстрекательство к даче взятки.

В связи с тем, что мужчина свои обязательства по приобретению машин не исполнил и скрылся от органа уголовного преследования, его объявили в розыск. Поймать беглеца удалось в августе 2017 года. С момента задержания он содержится под стражей. Свою вину при этом молодой человек не признает, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Уголовное дело уже изучено прокурором и передано в суд для рассмотрения.