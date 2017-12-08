Дайджэст • 08/12/17 14:31 • Адукацыя

Детский технопарк планируется создать в Орше на базе IT-академии "КомпАС", сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе образования спорта и туризма Оршанского райисполкома.



IT-академии открыта в Орше в 2016 году при поддержке компаний-резидентов Парка высоких технологий как центр по обучению педагогов и учащихся программированию в среде Scratch и компьютерной графике. В академии дети занимаются проектной и учебно-исследовательской деятельностью, связанной с применением средств информационно-коммуникационных технологий. Здесь организованы занятия по робототехнике. Академия действует на базе учреждения дополнительного образования "Оршанский районный центр технического творчества детей и молодежи".

"В ближайшее время должна состояться встреча с руководством Парка высоких технологий, на которой будет определено, в каком формате будет дальше развиваться наша IT-академия. Предполагается расширение деятельности за счет создания различных лабораторий, в том числе 3D-моделирования, типографики, цифровой лаборатории. В планах также расширение лаборатории робототехники. Реализовав задуманное, можно будет наладить тесное сотрудничество с предприятиями - производственники будут нам давать технические задания, а мы сможем их реализовывать", - рассказали в отделе.

Расширение деятельности за счет создания новых лабораторий поспособствует тому, что академия приобретет большую практическую значимость. Усилится профориентация - дети будут заниматься программированием более предметно, смогут выбрать сферу деятельности, которая им наиболее интересна.

Алена Тихонова – БелТА