На пешеходном переходе у гимназии №4 в Витебске появится световая сигнализация

Сяржук Серабро • 08/12/17 12:37 • Падзеі

Нерегулируемый пешеходный переход через улицу Титова у гимназии №4 в Витебске оборудуют световой дорожной сигнализацией.



Тендер на выполнение проектных и изыскательских работ по этому объекту объявило управление капитального строительства города Витебска. Ориентировочная стоимость проектирования составит 2 170 рублей, а весь бюджет проекта — 22 000 рублей. Финансироваться он будет за счет средств Витебского горисполкома, в том числе из денег, заработанных на субботниках.

После установки световой сигнализации пешеходный переход у гимназии не станет регулируемым. Эта система ориентирована на то, чтобы предупредить водителя о появлении человека на проезжей части. С двух концов перехода устанавливаются датчики движения, а в асфальт у «зебры» монтируют так называемые «световые грибы», которые начинают светиться после пересечения пешеходом линии датчиков.

Первым в Витебской области световой дорожной сигнализацией был оборудован переход у магазина на Молодежной улице в Новополоцке, об этом в августе сообщила газета «Новополоцк сегодня».