Организации ЖКХ 14 районов Витебской области допустили перерасход тепло- и электроэнергии – КГК

Дайджэст • 08/12/17 7:53 • Эканоміка

Комитет государственного контроля Витебской области выявил факты нерационального использования организациями жилищно-коммунального хозяйства топливно-энергетических ресурсов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель председателя комитета Владимир Годяцкий.



Так, УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" с 1 января 2016 года по 30 июля 2017-го допустило сверхнормативное расходование тепловой энергии. Фактические потери в сетях за 2016 год составили 2771 Гкал, или 16,7%, за январь-июнь 2017-го - 583 Гкал, или 12,6%, при утвержденных нормах в размере 10%. В третьем квартале этого года предприятие допустило перерасход 36,7 тыс. кВтч электрической энергии на подъем и подачу воды и 16,6 тыс. кВтч - на прием, переработку и откачку стоков.

По информации Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов, в третьем квартале нерациональное использование тепловой и электрической энергии допущено организациями ЖКХ еще 13 районов области: Верхнедвинского, Витебского, Глубокского, Городокского, Докшицкого, Лиозненского, Оршанского, Поставского, Россонского, Сенненского, Толочинского, Шарковщинского и Шумилинского.

Комитетом госконтроля рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

КГК напоминает: за нерациональное использование топливно-энергетических ресурсов грозит штраф в размере до 30 базовых величин (1 БВ составляет Br23), а для юридического лица - от 10 до 400 базовых величин (ч.1 ст.20.1 КоАП). Использование ТЭР без утвержденных норм их расхода влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин, а на юридическое лицо - до 300 базовых величин (ч.2 ст.20.1 КоАП). За использование неработающих приборов группового учета расхода воды и тепловой энергии, систем регулирования подачи тепловой энергии в многоквартирных жилых домах, центральных тепловых пунктах либо их отсутствие, а равно непроведение расчетов по показаниям этих приборов учета юридическому лицу грозит штраф в размере от 20 до 100 базовых величин (ч.3 ст.20.1 КоАП).

Корр. БелТА