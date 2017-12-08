Пенсионерка, сбитая на пешеходном переходе в Полоцке, умерла

Сяржук Серабро • 08/12/17 11:00 • Здарэнні

Сбитая 7 декабря на пешеходном переходе в Полоцке 70-летняя женщина скончалась в больницы спустя шесть часов после аварии.



Как писали «ННВ», в 7:25 на женщину, переходившую у автобусной остановки «Экимань» улицу, свершила наезд легковушка «Volkswagen Golf», которой управлял 46-летний местный житель.

Пострадавшую в ДТП пенсионерку, жительницу деревни Экимань-2, доставили в реанимацию, но в 13:10 она умерла от полученных травм, сообщает пресс-служба МВД.