Уголовное дело грозит трактористу, подобравшему в Лепельском районе сбитую косулю

Сяржук Серабро • 08/12/17 21:07 • Экалогія

На трактор с тушей косули в кузове инспекторов вывели кровавые следы, обнаруженные на дороге у деревни Матырино Лепельского района.



Хозяин трактора признался, что он случайно сбил животное и решил забрать его себе. Он завернул косулю в пленку и привез домой. Обстоятельства произошедшего выясняются, а сельчанину грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Согласно действующим в Беларуси правилам ведения охотничьего хозяйства и охоты обнаруженных раненых, травмированных, больных или погибших диких животных запрещено самовольно добывать их, разделывать или перемещать. О таких находках необходимо сообщить в местный отдел МЧС или РОВД.