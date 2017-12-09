Бывшие водители ОАО «Витебсклес» должны выплатить многотысячные штрафы за езду по платным дорогам

Дайджэст • 09/12/17 6:54 • Грамадства

Бывшим водителям Богушевского леспромхоза ОАО «Витебсклес» предстоит выплатить предприятию от 500 до 5000 долларов в эквиваленте за езду по платным дорогам с неправильно настроенным прибором BelToll.



В списке самых злостных должников оказался и Алексей Шкуёнок, отработавший в леспромхозе более 20 лет. Лучший из лучших работников, чей портрет не раз размещали на Доске почета. Коллега Алексея Василий Лабзов устроился в ОАО «Витебсклес» в сентябре 2013 года, отработал всего четыре месяца и, оказалось, тоже задолжал предприятию сумму, значительно превышающую его заработок.

Всего за период с августа по ноябрь 2013 года в числе нарушителей значатся 8 водителей лесовозов. О необходимости оплатить штраф они узнали лишь через 3 года, когда уже не работали на названном предприятии. Пройдя через длительные судебные разбирательства, Василий Лабзов и Алексей Шкуёнок решили обратиться за помощью в Витебское областное объединение профсоюзов.

Что произошло?

Водителей обвинили в том, что на бортовых устройствах их лесовозов было неправильно указано количество осей (вместо четырех – две), а потому и плата производилась в меньшем размере. Зато штрафы оказались вдвое больше.

– В 2013 году, как только начала действовать система сбора платы за проезд BelToll, мы возили лес с делянок Толочинского лесхоза, в том числе и по платной дороге, – рассказывает Алексей Шкуёнок. – Главный инженер выдал мне бортовое устройство, выставил количество осей и показал инструкцию, в которой говорилось: один сигнал означает, что оплата прошла нормально, два сигнала – деньги скоро закончатся. Я расписался только за получение прибора, а о том, что прошел инструктаж или обязуюсь контролировать количество осей, – нет. Про оси вообще никто не объяснял. Работал, претензий не было, а в 2016 году вдруг узнал, что с августа по ноябрь 2013-го «наездил» штрафов на 10 тыс. 400 рублей. Если бы сообщили, что по итогам августа или сентября я проштрафился, то ни в октябре, ни в ноябре я бы не сел за руль!

Всем восьми водителям руководство предприятия разослало письма-претензии с требованием выплатить штраф примерно от 500 до 5000 долларов в эквиваленте. Но где взять такие деньги? И ОАО «Витебсклес» направило в суды исковые заявления.

Нашли крайних

В такой ситуации закономерно возникает вопрос: почему водителей не поставили в известность сразу? За разъяснением мы обратились к бывшему директору ОАО «Витебсклес» Анатолию Леонову (уволился в 2014 году. – Прим. авт.).

В телефонном разговоре он весьма эмоционально сообщил, что водителей предупредили: по платным дорогам можно ездить только в распутицу, а в остальное время – по объездным. Однако они не выполняли эти требования. Нарушили – пусть платят. А вот почему предприятие не рассчиталось за штрафы еще в 2013 году, Леонов не помнит. Проблема перешла «по наследству» новому руководству.

По словам юриста ОАО «Витебсклес» Тараса Волоха, акты о нарушении порядка оплаты за проезд по платным дорогам поступили из Транспортной инспекции еще в ноябре 2013 года в компанию «Агропромлизинг» и параллельно работникам «Витебсклеса», которые заключали договоры на пользование платной дорогой, но не являлись водителями. Это послужило сигналом для того, чтобы разобраться в ситуации. Были обнаружены соответствующие нарушения, и руководство издало приказ об укреплении производственной и исполнительской дисциплины. В декабре того же года нарушения уже не регистрировались, но платить предприятие не спешило, так как ходили слухи о сбоях в системе BelToll в период ее апробации и о послаблениях для штрафников в связи с этим.

Однако в начале 2015 года пришли новые акты нарушений уже в «Витебсклес» на общую сумму порядка 300 млн. рублей (неденоминированных. – Прим. авт.). И вновь понадеялись – авось пронесет. Не пронесло: в 2016-м Транспортная инспекция направила соответствующие документы в службу судебных исполнителей, и было открыто исполнительное производство. «Погасили» акты за счет кредита, однако за причиненный предприятию ущерб, как известно, должны нести ответственность виновные…

Василия Лабзова оштрафовали на 1579 рублей, в ходе судебных разбирательств эта сумма уменьшилась до 1000. Алексею Шкуёнку с учетом его материального и семейного положения в декабре 2016 года суд Оршанского района уменьшил штраф до 6000 рублей.

За консультацией в профсоюзы

Придя в Витебское областное объединение профсоюзов, водители – бывшие члены профсоюза работников леса и природопользования показали все документы, материалы судов, рассказали о своем видении ситуации и получили консультацию специалистов. Так, по мнению главного правового инспектора труда облобъединения Светланы Супрунчук и председателя обкома профсоюза работников леса и природопользования Владимира Савика, за кадром остались некоторые вопросы. И прежде всего – организация со стороны нанимателя контроля за работой водителей.

– В подобных конфликтных ситуациях важно, чтобы люди своевременно обращались к профсоюзным юристам, тогда будет больше шансов на благоприятный исход дела, – добавил Владимир Савик. В настоящее время суды продолжаются. Большинство штрафников трудоустроилось, а Алексей Шкуёнок еще ищет работу с достойной оплатой труда.

Любовь ТРАПЕЗНИКОВА - 1prof.by