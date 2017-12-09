ГАИ ищет водителя, сбившего в Оршанском районе пешеход и скрывшегося с места ДТП

ННВ • 09/12/17 12:01 • Здарэнні

8 декабря в 18:00 у деревни Гришаны Оршанского района был совершен наезд на 45-летенго жителя Витебска, который шел к автобусной остановке.



Пешеход был трезвым и имел на сумке световозвращающие элементы. Водитель, совершивший наезд, с места дорожно-транспортного происшествия скрылся. А пострадавшего мужчины с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.

Как установила ГАИ, автомобиль виновника ДТП имеет повреждения левой передней фары и левого зеркала. Очевидцев происшествия, водителей, проезжавших в это время мимо и имеющих запись видеорегистратора, просят позвонить в Госавтоинспекцию по номерам (+375 29) 721-44-44, (+375 29) 621-44-44 или 102.