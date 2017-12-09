Горисполком предлагает жителям Витебска долевое строительство на льготных условиях

Сяржук Серабро • 09/12/17 14:43 • Эканоміка

14 квартир на условиях долевого строительство на льготных условиях предлагает Витебский горисполком жителям областного центра, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.



На строительство этих квартир будет выделяться льготный кредит по ставкам, уменьшенным на 50% ставки рефинансирования Национального банка Беларуси. Строятся они в следующих домах:

жилой дом КПД № 78 в микрорайоне «Билево-3» в квартале № 6, здесь доступны 1-комнатные квартиры по цене 837 рублей 40 копеек за квадратный метр, дом должны сдать уже в этом месяце;

жилой дом КПД № 81 в микрорайоне «Билево-3» в квартале № 6, тут предлагаются 1-, 2-комнатные квартиры с ценой 912 рублей 75 копеек за квадратный метра, сдать дом обещают в феврале 2018 года; Жилой дом КПД по 2-й Артиллерийской улице, также доступны 1- и 2-комнатные квартиры по 818 рублей 20 копеек, этот дом планируют ввести в эксплуатацию в марте 2018 года.



Заявления принимаются с 9 декабря по 15 декабря включительно в кабинете №102 в Витебском горисполкоме. В первоочередном порядке будут направлены на строительство граждане имеющие внеочередное право на получение господдержки. Перечень необходимых при подаче заявления документов можно узнать на сайте горисполкома.