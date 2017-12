У Віцебску адкрылі фрэскі XVIII стагоддзя

у гэта цяжка паверыць. сёння ў Віцебску пад трыма пластамі алейнай фарбы адкрыты фрэскі 18 стагоддзя. It is hard to believe. Frescoes of the 18th century were found today in Vitebsk under the three coats of oil paint. #belarus #vitebsk #art🎨 #culture #architecturelovers #heritage

