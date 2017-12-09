В Витебской области ожидается сильный мокрый снег, объявлен оранжевый уровень опасности

ННВ • 09/12/17 23:15 • Экалогія

Ночью 10 декабря в Витебской области ожидается сильный мокрый снег и налипание мокрого снега. Объявлен оранжевый уровень опасности, водителям советуют воздержаться от поездок.



Неблагоприятные погодные условия будут связаны с прохождением через Беларусь активных атмосферных фронтов, смещающихся со стороны территории Украины. Кроме сильных осадков и налипания мокрого снега, в отдельных районах возможен гололед, туман, на дорогах гололедица. Ветер будет неустойчивый, возможны порывы до 14 м/с. Температура воздуха в течение суток может колебаться от -3 до +3°С.

В связи с прогнозируемым снегопадом на дорожном покрытие возможно образование снежного слоя толщиной 11-14 миллиметров. Водителям следует быть предельно осторожными, а при возможности — отказаться от поездок в этот день.