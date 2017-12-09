Водителя, сбившего пешехода в Оршанском районе, нашли по видеозаписи с камер наблюдения на заправке

Сяржук Серабро • 09/12/17 22:46 • Здарэнні

9 декабря правоохранительные органы задержали водителя, сбившего у деревни Гришаны Орашанского района пешехода и скрывшегося с места ДТП, это 35-летний житель деревни Осинторф Дубровенского района.



Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло неадекватное поведение пассажиров и водителя машины, зафиксированное камерой видеонаблюдения на одной из автозаправок, расположенной на участке дороги, где сбили человека.

Сначала милиции удалось найти пассажиров, которые признались, что были свидетелями наезда на пешехода, уверяя при этом, что водитель не отреагировал на их просьбы остановиться и помочь пострадавшему. Экспертиза обнаружила в крови парней более 2 промилле алкоголя.

Позже на рабочем месте был задержан 35-летний водитель авто, анализы также установили содержание в его крови алкоголя. Мужчина пытался спрятать поврежденную машину у своего знакомого в соседнем поселке. В легковушке милиция нашла открытые и закрытые бутылки со спиртным.

В настоящее время проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет дана юридическая оценка действиям водителя, сообщает отделение агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома.