Напавший на женщину в Витебске разбойник-рецидивист проведет в колонии 11 лет

Дайджэст • 10/12/17 8:06 • Крымінал

Разбойник-рецидивист, напавший ночью на женщину в Витебске, приговорен к 11 годам колонии особого режима, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Виталий Сузанский.



Судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда рассмотрела апелляцию по делу о нападении на женщину. Приговор, вынесенный судом Железнодорожного района Витебска, оставлен без изменений - лишение свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в колонии в условиях особого режима с конфискацией имущества. Мужчина осужден за разбой по ч.2 ст.207 УК РБ.

Фигурант уголовного дела - 37-летний житель Шумилинского района. Мужчина не женат, нигде не работает, имеет уже три судимости (в том числе за убийство). Предыдущий раз он был осужден также за разбой. Преступник промышлял тем, что с ножом нападал на женщин, отбирал сумки и золотые украшения.

Преступление, за которое он осужден на этот раз, было совершено летом 2017 года на ул. 10-я Полоцкая. Мужчина сначала шел следом, а затем напал на витебчанку, которая около 24 часов возвращалась с работы. Разбойник нанес удар по голове сзади, а когда жертва упала на колени, стал ее бить и вырывать сумку. Женщина отбивалась, сумела достать газовый баллончик и распылить в лицо нападавшему. Но он все же отнял сумку и скрылся.

Самым ценным в сумке был мобильный телефон, общая стоимость всего похищенного - около Br370.

Злоумышленника нашли примерно через месяц. Поскольку ночное нападение несло реальную угрозу жизни и здоровью женщины, преступление признано особо опасным рецидивом.

Алена Тихонова – БелТА