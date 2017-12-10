Новый свинокомплекс на 5000 голов построят в Оршанском районе

Сяржук Серабро • 10/12/17 14:16 • Эканоміка

У деревни Горяны Оршанского района намерены построить репродуктор на 5000 голов основных свиноматок.



Тендер по выбору инженерной организации по комплексному управлению строительной деятельностью и выполнению функций заказчика с осуществлением технического надзора при строительстве репродуктора объявило открытое акционерное общество «Витебскмясомолпром».

Согласной информации на сайте концерна «Витебскмясомолпром» ориентировочная стоимость создание этого свиноводческого комплекса составляет 60 000 000 рублей. Финансироваться строительство будет за счет кредитов, выданных под гарантии Витебского облисполкома.

Товарные репродукторы в свиноводстве обычно используются для производства молодняка при интенсивном использовании маточного стада. Поросят на подобных комплексах выращивают до массы 35—40 килограмм и продают откормочным хозяйствам.