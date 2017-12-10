За ложное заявление о краже паспорта жительница Витебска получила полгода лишения свободы

ННВ • 10/12/17 13:44 • Здарэнні

Суд Октябрьского района Витебска за ложный донос приговорил жительницу областного центра к шести месяцам лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на год.



Эта женщина, будучи предупрежденной об ответственности за ложный донос, 13 сентября написала заявление в милицию о краже паспорта. В нем она утверждала, что 12 сентября, во время поездки автобусе маршрута №2 от площади Ленина до Полоцкого рынка, неизвестный порезал ее сумочку и вытащил оттуда документы.

Однако, правоохранительные органы установили, что кражи не было. Суд признал витеблянку виновной в преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 400 УК — ложны донос с искусственным созданием доказательной базы — и приговорил к лишению свободы на полгода с отсрочкой наказания на год, сообщает старший помощник прокурора Витебска младший советник юстиции Юлия Лазаренко.