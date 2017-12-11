Гран-при республиканского конкурса профмастерства кондитеров получили участницы из Минска и Витебска

Дайджэст • 11/12/17 6:59 • Эканоміка

Представительницы Минска и Витебска удостоены Гран-при республиканского конкурса профессионального мастерства кондитеров хлебопекарной промышленности Беларуси, который сегодня состоялся на базе санатория "Журавушка" КУП "Минскхлебпром" в Мядельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.



Главные награды конкурса по решению жюри под председательством заместителя начальника главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Вадима Побединского достались сразу двум участницам: кондитеру 5-го разряда хлебозавода №2 "Минскхлебпрома" Людмиле Пашковской и кондитеру 6-го разряда хлебозавода №2 ОАО "Витебскхлебпром" Надежде Богатенко. Минчанка изготовила свою конкурсную работу по мотивам известного мультфильма "Падал прошлогодний снег", а витебчанка получила Гран-при за оригинальную композицию "Рождественская сказка", центральным персонажем которой стала миссис Санта Клаус.

В этом году республиканский конкурс профмастерства кондитеров проходил уже в 12-й раз. Символично, что участие в нем приняли 12 представителей различных регионов Беларуси. Наряду с победителями областных этапов участвовать в нынешнем республиканском турнире разрешалось желающим мастерам кондитерского цеха высокой квалификации. По условиям творческого состязания конкурсанты в присутствии жюри изготавливали 3D композицию (торт) на рождественскую или новогоднюю тематику высотой не более 1,5 м. Требовалось также продемонстрировать домашнее задание, которое заключалось в изготовлении торта массой 1 кг и 10 капкейков в едином стиле, причем эти новинки должны были предусматривать возможность дальнейшей их разработки и освоения в производстве.

У ряда конкурсантов уже был опыт выступления не только на подобных областных и республиканских мероприятиях, но и на международном уровне. Например, у кондитера с 14-летним опытом ОАО "Булочно-кондитерская компания "Домочай" (Могилев) Натальи Шарай. В этот раз ее конкурсная композиция называлась "Волшебный король". Мастер применила несколько техник, использовав в работе около 20 кг шоколада, глазурь, сахарную пасту и другие ингредиенты. Показатель тонкости и виртуозности изделия - в передаче отдельных очертаний человеческого лица пластичными материалами. Отнюдь не каждый рядовой кондитер возьмется их сделать. Впрочем, по признанию могилевчанки, даже опытному мастеру непросто рассчитать массу всех деталей композиции, произвести центровку.

Работа "Ой, Коляда!" кондитера производства №4 ОАО "Гомельхлебпром" Дмитрия Антипенко привлекала к себе повышенное внимание не только присутствием в ней колядных персонажей, но и самим фактом ее изготовления единственным мужчиной-конкурсантом. Он охотно делился своими кулинарными секретами, рассказывал о навыках скульптора, которые приобрел, работая в пищевом производстве.

При оценке конкурсных 3D композиций учитывалось мастерство исполнения, оригинальность отделки, воплощение заданной тематики, новизна. Дополнительно оценивалась оригинальная подача конкурсной работы и ее защита перед членами жюри. В домашнем задании учитывались тематическая и стилистическая сочетаемость тортов и капкейков, оригинальность отделки, и, разумеется, вкусовые качества.

Член жюри республиканского конкурса Людмила Овсянникова отметила особенность творческого состязания - 3D торты белорусские кондитеры хлебопекарной промышленности представляли на суд жюри впервые. "Использовано очень много интересных техник и материалов. Различные конкурсы подтверждают, и нынешний не является исключением, что наши кондитеры работают по мировым стандартам. Эстетические и вкусовые качества продукции очень высоки", - заметила она.

Кроме присуждения Гран-при по итогам конкурса были названы имена мастеров, занявших I-III места. Были вручены поощрительные премии. Кондитеры получили также дипломы в различных номинациях и памятные подарки от спонсоров и партнеров конкурса. Главным организатором мероприятия выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия. В рамках конкурса была организована работа школы профессионального мастерства кондитеров хлебопекарной промышленности.

В 2018 году сборная команда белорусских кондитеров примет участие в соревнованиях на Кубок мира, которые пройдут в Люксембурге. Сейчас в Беларуси дорабатывается программа подготовки кондитеров. Ставится задача, чтобы, выходя из стен учебных заведений, они знали современные техники и направления изготовления кондитерских изделий и могли их применять на практике.

Корр. БелТА