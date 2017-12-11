Сяржук Серабро • 11/12/17 16:08 • Экалогія

В преддверии новогодних праздников с целью предотвращения незаконных рубок новогодних деревьев Государственная лесная охрана Витебской области переходит на усиленный режим охраны лесов.



В лесах выставят посты и начнут регулярно проводить рейды по выявлению нарушителей. Вместе с лесниками в них примут участие сотрудники Государственной инспекции по охране животного и растительного мира, а также инспектора ГАИ.

Кроме того с 18 декабря на автомобильных дорогах региона установят контрольные посты. Особое внимание будут уделяеть участкам леса вблизи населенных пунктов и тем, где растет хвойный молодняк.

Для более эффективной работы лесхозы собираются использовать имеющиеся у них средства фотовидеофиксации. Рейды будут проходить весь период новогодних праздников, сообщает пресс-служба Витебского ГПЛХО.

Согласно действующим нормативным актам за незаконную вырубку деревьев предусмотрены штрафы от 115 до 1150 рублей для физических лиц, от 460 до 4600 рублей — для предпринимателей, от 1150 до 6900 рублей — для юридических лиц.

Места, где в Витебске разместятся ёлочные базары и цены на новогодние деревья «Народные новости Витебска» уже сообщали.