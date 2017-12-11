Милиция начала охоту за нелегальной пиротехникой, в Витебске и Полоцке уже изъято более 32 000 петард
К административной ответственности привлекли 39-летнего жителя Витебска, у которого в квартире нашли 3200 пиротехнических изделий.
Мужчина устроил дома импровизированный магазин и сбывал пиротехнику в первую очередь подросткам, утверждает сайт УВД Витебского облисполкома. Товар у него изъяли и составили протоколы об административных нарушениях, предусмотренных статьями 12.7 и 12.17 КоАП.
В павильоне предпринимателя на Стрелецком рынке в Полоцке милиция нашла на порядок большую партию пиротехники — 29 000 единиц. Хранилась она с нарушением действующего законодательства. Товар также изъяли, проводится проверка.
11/снежань/2017 у 14:16
Запретить эти салюты уже давно надо в городе, а то уже бабахают в пол двенадцатого.
Помню ко мне в окна спальни в 11 вечера салют "постучался", хотели второй запустить, прогнал кое как. У них видите ли праздник.