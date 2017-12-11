В Витебске продали бывшее здание библиотеки Якуба Коласа

ННВ • 11/12/17 14:16 • Эканоміка

5 декабря с аукциона за составило 39 608 рублей 26 копеек было продано зданием №7 на улице 39-й Армии в Витебске, где когда-то размещалась детская библиотека Якуба Коласа.



Построенное в 1978 году одноэтажное кирпичное здание площадью 272,4 метра заинтересовало только одного покупателя, в результате аукцион, был признан несостоявшимся, а единственный участник согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%.

Этот объект отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Витебского городского исполнительного комитета пытался продать два года. Начальная цена здания за это время была снижена на 80%, только после этого оно заинтересовало покупателя.

По условиям продажи, новый владелец недвижимости может разместить в ней объект спортивного назначения, торговли, общественного питания или бытового обслуживания населения. Земельный участок площадью 0,0702 гектара покупатель получил в аренду на 25 лет, сообщает фонд «Витебскоблимущество».