В Витебской области опять задержали груз овощей, которые везли в Россию

Сяржук Серабро • 11/12/17 20:51 • Эканоміка

На этот раз фуру с контрабандными овощами остановили в Лиозненском районе, в Россию везли 17 тонн свежих сладких перцев, перца чили, томатов, кабачков и огурцов.



Проверка документов показала, что овощи должны были разгрузить еще в Витебске однако грузовик проехал его и направлялся в Российскую Федерацию. Груз овощей был изъят, их общая стоимость составила более 77 000 рублей.

По этому факту Витебская таможня начала административный процесс в соответствии с частью 4 статьи 12.17 КоАП, сообщает пресс-служба Витебской таможни.

Напомним, что несколькими днями ранее в Россонском районе витебские таможенники задержали две фуры с грузом белокочанной капусты, яблок и груш, также следовавшие в Россию.