«Полоцк-Стекловолокно» потратит на улучшение видеонаблюдения за автостоянкой предприятия почти 110 тысяч рублей
Тендер на вторую очередь модернизации системы видеонаблюдения автостоянки предприятия объявило открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно».
На работы по установке системы видеонаблюдения отводится 40 дней с момента заключения договора. Заказ должен быть выполнен в январе—феврале 2018 года.
Стартовая цена тендера составляет 109 202 рубля 28 копеек. Финансируется закупка из собственных средств ОАО «Полоцк-Стекловолокно».