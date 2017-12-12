«Полоцк-Стекловолокно» потратит на улучшение видеонаблюдения за автостоянкой предприятия почти 110 тысяч рублей

Сяржук Серабро • 12/12/17 14:49 • Эканоміка

Тендер на вторую очередь модернизации системы видеонаблюдения автостоянки предприятия объявило открытое акционерное общество «Полоцк-Стекловолокно».



На работы по установке системы видеонаблюдения отводится 40 дней с момента заключения договора. Заказ должен быть выполнен в январе—феврале 2018 года.

Стартовая цена тендера составляет 109 202 рубля 28 копеек. Финансируется закупка из собственных средств ОАО «Полоцк-Стекловолокно».