Прокуратура: работники комитета по архитектуре и строительству Витебского облисполкома подавали недостоверные декларации о доходах

Сяржук Серабро • 12/12/17 11:30 • Грамадства

Нарушения законодательства о борьбе с коррупцией в комитете по архитектуре и строительству Витебского облисполкома и в подчиненных ему предприятиях выявила проверка, проведенная областной прокуратурой.



В ее ходе были обнаружены случаи внесения работниками недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе, упущения в части оформления обязательств по соблюдению государственными служащими и должностными лицами предприятий антикоррупционных ограничений.

Кроме того проверка установила нарушения законодательства в сфере государственных закупок в части порядка их организации и проведения. Так, информация, важная для потенциальных поставщиков и подрядчиков, не размещалась на официальном сайте ИС «Тендеры», а документы по закупкам оформлялись ненадлежащим образом, сообщает сайт прокуратуры.

По результатам этой проверки прокуратура Витебской области внесла представление в Витебский облисполком с требованием устранить выявленные нарушения законодательства о борьбе с коррупцией, а также способствовавшие им причины и условия, привлечь к ответственности виновных должностных лиц.