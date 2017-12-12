Прямые линии по проблемам ЖКХ в Витебске будут проходить три дня

Сяржук Серабро • 12/12/17 13:14 • Грамадства

13—15 декабря декабря для жителей Витебска и Витебской области будут организованы прямые линии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.



13, 14 и 15 декабря с 9:00 до 16:00 по телефону 34-54-87 можно будет задать вопросы по проблемам обслуживания жилого фонда управляющему государственным предприятием «ЖРЭТ города Витебска» Виталию Иванову.

14 декабря с 10:00 до 12:00 будет на прямой линии ответит на вопросы горожан о проблемах капитального и текущего ремонта жилищного фонда, благоустройства придомовых территорий, содержания улично-дорожной сети и зеленых насаждений генеральный директор УКПП «Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство» Александр Кушарев, звонить нужно по номеру 33-60-97, сообщает сайт горисполкома.